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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima en su primer año en Primera logró un doble objetivo: aseguró su permanencia y clasificó al octogonal

El Lobo consiguió todo lo que se propuso en su primer año en la Liga Profesional ya que logró el doble objetivo y en octavos enfrentará a Rosario Central

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima cumplió con el objetivo de asegurar su permanencia en Primera y clasificar al octogonal.

Gimnasia y Esgrima cumplió con el objetivo de asegurar su permanencia en Primera y clasificar al octogonal.

Gimnasia y Esgrima, el equipo orientado por Darío Franco, cerró su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2026 con un empate en el clásico por 1 a 1 ante Independiente Rivadavia, en el Víctor Legrotaglie, cumpliendo sus dos objetivos.

En su primer año en Primera División aseguró su permanencia en la máxima categoría y también logró el pasaje a los octavos de final.

Dar&iacute;o Franco, DT de Gimnasia y Esgrima.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima 7 fechas antes aseguró su permanencia en Primera

Gimnasia y Esgrima en este Torneo Clausura sumó 22 puntos, producto de 6 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo de Darío Franco, aseguró la permanencia cuando todavía quedaban 7 fechas cumpliendo su primer objetivo y en la última fecha logró clasificarse a los playoffs del Clausura.

En la Tabla Anual sumó 41 puntos, ya que en el Apertura consiguió 19 y 22 en el Clausura. En los promedios el Lobo termino 20 con 1,281.

Agustín Módica fue el goledor de Gimnasia y Esgrima y del Clausura, en esta fase regular, el atacante marcó 10 goles.

Agustín Módica fue el goledor de Gimnasia y Esgrima y del Clausura, en esta fase regular, el atacante marcó 10 goles.

Gimnasia y Esgrima vs Rosario Central, cómo se define

Gimnasia y Esgrima finalizó 8vo con 22 puntos en la Zona A y se enfrentará con el primero del Grupo B que es Rosario Central, como visitante. El Canalla terminó con 34 puntos y el cruce será a partido único en el Gigante de Arroyito ya que son los mejores posicionados en la tabla.

Si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad se definirá con tiros desde el punto del penal.

Los números de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

  • vs Central Córdoba (L) -1-0 fecha 1
  • vs San Lorenzo (V) -0-1- fecha 2
  • vs Unión de Santa Fe (L) - 2-0- fecha 3
  • vs Instituto (V) - 0-1- fecha 4
  • vs Talleres (L) - 3-1- fecha 5
  • vs Gimnasia y Esgrima La Plata (V) - 3-2- fecha 6
  • vs Independiente de Avellaneda (V) - 3-0. fecha 7
  • vs Boca (L) - 2-2- fecha 8
  • vs Defensa y Justicia (V) - 0-2- fecha 9
  • vs Deportivo Riestra (L) - 0-0- fecha 10
  • vs Estudiantes (V) - 0-3- fecha 11
  • vs Newell's (L) - 1-0 fecha 12
  • vs Vélez (V) - 0-1 fecha 13
  • vs Platense (L) - 1-2 - fecha 14
  • vs Lanús (V) - 1-1fecha 15
  • vs Independiente Rivadavia (L) -1-1

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