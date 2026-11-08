Gimnasia y Esgrima en su primer año en Primera logró un doble objetivo: aseguró su permanencia y clasificó al octogonal

En la Tabla Anual sumó 41 puntos, ya que en el Apertura consiguió 19 y 22 en el Clausura. En los promedios el Lobo termino 20 con 1,281.

Agustín Módica fue el goledor de Gimnasia y Esgrima y del Clausura, en esta fase regular, el atacante marcó 10 goles. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima vs Rosario Central, cómo se define

Gimnasia y Esgrima finalizó 8vo con 22 puntos en la Zona A y se enfrentará con el primero del Grupo B que es Rosario Central, como visitante. El Canalla terminó con 34 puntos y el cruce será a partido único en el Gigante de Arroyito ya que son los mejores posicionados en la tabla.

Si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad se definirá con tiros desde el punto del penal.

Los números de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura