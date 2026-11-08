Gimnasia y Esgrima en su primer año en Primera logró un doble objetivo: aseguró su permanencia y clasificó al octogonal

Gimnasia y Esgrima, el equipo orientado por Darío Franco, cerró su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2026 con un empate en el clásico por 1 a 1 ante Independiente Rivadavia, en el Víctor Legrotaglie, cumpliendo sus dos objetivos.
El Lobo consiguió todo lo que se propuso en su primer año en la Liga Profesional ya que logró el doble objetivo y en octavos enfrentará a Rosario Central
Gimnasia y Esgrima, el equipo orientado por Darío Franco, cerró su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2026 con un empate en el clásico por 1 a 1 ante Independiente Rivadavia, en el Víctor Legrotaglie, cumpliendo sus dos objetivos.
En su primer año en Primera División aseguró su permanencia en la máxima categoría y también logró el pasaje a los octavos de final.
Gimnasia y Esgrima en este Torneo Clausura sumó 22 puntos, producto de 6 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo de Darío Franco, aseguró la permanencia cuando todavía quedaban 7 fechas cumpliendo su primer objetivo y en la última fecha logró clasificarse a los playoffs del Clausura.
En la Tabla Anual sumó 41 puntos, ya que en el Apertura consiguió 19 y 22 en el Clausura. En los promedios el Lobo termino 20 con 1,281.
Gimnasia y Esgrima finalizó 8vo con 22 puntos en la Zona A y se enfrentará con el primero del Grupo B que es Rosario Central, como visitante. El Canalla terminó con 34 puntos y el cruce será a partido único en el Gigante de Arroyito ya que son los mejores posicionados en la tabla.
Si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad se definirá con tiros desde el punto del penal.