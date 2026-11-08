Calendario lunar: cuál es el peor día de noviembre para podar un árbol frutal

El martes 24 de noviembre será el día de Luna llena, una de las cuatro fases principales del calendario lunar del mes. En Argentina, el plenilunio alcanzará su momento máximo a las 11:53, según los cálculos astronómicos.

Evitá hacer la poda del árbol frutal el 24 de noviembre.

Dentro de la jardinería tradicional, esta etapa se relaciona con una mayor actividad de la savia en las partes superiores de los ejemplares. Por eso, se aconseja evitar las intervenciones que impliquen retirar una cantidad importante de ramas o modificar considerablemente la estructura de la copa.

En el caso de los árboles frutales, una poda realizada en esta fecha puede dejar heridas que requieren atención y afectar el equilibrio del ejemplar. Por eso, quienes siguen el calendario lunar prefieren esperar a que avance el ciclo y llegue la fase menguante.

En lugar de utilizar el 24 de noviembre para podar, se puede aprovechar la jornada para revisar el estado general del árbol, observar si existen plagas y controlar la presencia de ramas secas o enfermas.

El 24 de noviembre no se puede podar el árbol frutal.

También es importante recordar que cada especie tiene sus propios requerimientos. No todos los frutales deben podarse en la misma época del año, por lo que conviene considerar el clima, el estado de crecimiento y las necesidades particulares del ejemplar. De esta manera, el calendario lunar de noviembre ofrece una referencia para organizar las tareas de jardinería.