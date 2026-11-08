Cómo quedó la clasificación a las copas tras el título de Boca en la tabla anual

El resultado benefició a otros clubes que terminaron detrás de Boca en la clasificación general. Rosario Central y Argentinos Juniors consiguieron su lugar en la Libertadores, mientras que varios equipos consiguierin un boleto para la Sudamericana.

Sin embargo, la distribución todavía podría modificarse. Es que Boca sigue en carrera en la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, por lo que se pueden liberar lugares.