Cómo quedó la clasificación a las copas tras el título de Boca en la tabla anual

Boca se consagró campeón de la tabla anual este sábado tras vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en La Bombonera y se produjeron cambios con con relación a los equipos que jugarán las Copas Libertadores y Sudamericana 2027.
Boca ganó el titulo de la tabla anual y eso provocó cambios con relación a los equipos que jugarán las Copas Libertadores y Sudamericana 2027
Boca se consagró campeón de la tabla anual este sábado tras vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0 en La Bombonera y se produjeron cambios con con relación a los equipos que jugarán las Copas Libertadores y Sudamericana 2027.
El resultado benefició a otros clubes que terminaron detrás de Boca en la clasificación general. Rosario Central y Argentinos Juniors consiguieron su lugar en la Libertadores, mientras que varios equipos consiguierin un boleto para la Sudamericana.
Sin embargo, la distribución todavía podría modificarse. Es que Boca sigue en carrera en la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, por lo que se pueden liberar lugares.
Por la tabla general, Independiente Rivadavia, Gimnasia, Vélez, River, Instituto y Lanús serán los conjuntos que jueguen Sudamericana 2027, con los dos primeros a la espera de algún posible cupo extra de Libertadores.
Belgrano, quien fue campeón del Apertura tras vencer a River en la final disputada en Córdoba, se convirtió en el primer equipo argentino clasificado a la fase de grupos de la próxima Libertadores. Además, el elenco cordobés disputará el Trofeo de Campeones a fin de año frente al ganador del Clausura.