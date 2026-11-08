Contra quiénes jugarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima los playoffs del Torneo Clausura

Los únicos cruces que no están confirmados son los de River vs. Lanús, Vélez vs. Belgrano y Defensa y Justicia vs. Barracas Central, ya que este domingo a las 19.30 cerrarán la última jornada Central Córdoba vs. Lanús.
Así están los playoffs del Torneo Clausura:
- Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)
- River (4° B) vs. Lanús (5° A)
- Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A)
- Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)
- Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia y Esgrima (8° A)
- Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)
- Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)
- Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell's (6°A)
Todos los partidos se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.
Cómo se definen los playoffs del Torneo Clausura:
- Las series de octavos, cuartos y semifinales de los playoffs se jugarán a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular.
- Si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto del penal.
- El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.