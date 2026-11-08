Contra quiénes jugarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima los playoffs del Torneo Clausura

El equipo azul deberá medirse con Boca en La Bombonera y el elenco mensana jugará con Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El Lobo y el Azul empataron en el clásico. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La final se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.