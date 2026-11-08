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Contra quiénes jugarán Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima los playoffs del Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima están clasificados para los playoffs del Torneo Clausura. Ambos equipos empataron este sábado en el Víctor Legrotaglie

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia ya tienen rivales para los playoffs.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia ya tienen rivales para los playoffs.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima ya conocieron a sus rivales para los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Ambos equipos empataron 1 a 1 este sábado en el clásico que se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 16 y última de fase regular del certamen.

El equipo azul deberá medirse con Boca en La Bombonera y el elenco mensana jugará con Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El Lobo y el Azul empataron en el cl&aacute;sico.

El Lobo y el Azul empataron en el clásico.

La final se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

Los únicos cruces que no están confirmados son los de River vs. Lanús, Vélez vs. Belgrano y Defensa y Justicia vs. Barracas Central, ya que este domingo a las 19.30 cerrarán la última jornada Central Córdoba vs. Lanús.

Así están los playoffs del Torneo Clausura:

  • Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)
  • River (4° B) vs. Lanús (5° A)
  • Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A)
  • Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia y Esgrima (8° A)
  • Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)
  • Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)
  • Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell's (6°A)

Todos los partidos se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Cómo se definen los playoffs del Torneo Clausura:

  • Las series de octavos, cuartos y semifinales de los playoffs se jugarán a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular.
  • Si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto del penal.
  • El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.

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