El festejo de Colapinto desde Brasil tras la consagración de Boca: cómo siguió el partido del Xeneize

Colapinto, que espera sumar puntos en la máxima categoría, encontró un momento para celebrar a la distancia la conquista de Boca, el club del que se ha declarado simpatizante en numerosas ocasiones.

El artista y su representante, María Catarineu publicaron las imágenes en las redes sociales.

El argentino tuvo una jornada complicada en el circuito paulista, al estar bajo condiciones meteorológicas adversas y con en una pista marcada por la lluvia. Colapinto sufrió problemas de adherencia y degradación de neumáticos durante la sesión clasificatoria.

El piloto de Pilar teminó inicialmente en el puesto 17, aunque avanzó dos posiciones en la grilla luego de las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Max Verstappen. De esta manera, el representante de Alpine partirá desde la 15ª colocación en la carrera de este domingo.