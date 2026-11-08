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El festejo de Colapinto desde Brasil tras la consagración de Boca: cómo siguió el partido del Xeneize

Franco Colapinto festejó el título de Boca en Interlagos. El piloto argentino se tomó un respiro de su actividad del GP de Brasil de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto llegaba al paddock con la camiseta de Boca en su mano.

Colapinto llegaba al paddock con la camiseta de Boca en su mano.

El piloto argentino Franco Colapinto festejó el título de Boca en Interlagos. El pillarense de 23 años, quien este domingo correrá el GP de Brasil de Fórmula 1, culminó la jornada del sábado siguiendo la consagración del Xeneize como Campeón de Liga.

Colapinto, reconocido hincha del conjunto xeneize, siguió el encuentro en el que Boca derrotó a Defensa y Justicia y aseguró el primer puesto de la tabla anual. El elenco de la Ribera le ganó 1 a 0 sobre la hora al equipo de Florencio Varela y postergó a Rosario Central y Argentinos Juniors, los otros aspirantes al título.

Colapinto festej&oacute; el t&iacute;tulo de Boca.

Colapinto festejó el título de Boca.

Colapinto miró el partido de Boca con Bizarrap

Franco Colapinto miró el partido del elenco xeneize con el Halcón de Florencio Varela junto al productor musical Bizarrap, uno de sus amigos más cercanos. Ambos observaron el cotejo a través de una computadora portátil antes de abandonar el autódromo de Interlagos.

Colapinto, que espera sumar puntos en la máxima categoría, encontró un momento para celebrar a la distancia la conquista de Boca, el club del que se ha declarado simpatizante en numerosas ocasiones.

El artista y su representante, María Catarineu publicaron las imágenes en las redes sociales.

El argentino tuvo una jornada complicada en el circuito paulista, al estar bajo condiciones meteorológicas adversas y con en una pista marcada por la lluvia. Colapinto sufrió problemas de adherencia y degradación de neumáticos durante la sesión clasificatoria.

El piloto de Pilar teminó inicialmente en el puesto 17, aunque avanzó dos posiciones en la grilla luego de las sanciones aplicadas a Lewis Hamilton y Max Verstappen. De esta manera, el representante de Alpine partirá desde la 15ª colocación en la carrera de este domingo.

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