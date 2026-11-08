La dieta del Papa León XIV en Argentina combina la trucha patagónica, quesillo de Totoral y un jugoso lomo argentino con salsa de hongos, entre otras delicias de nuestra tierra. Pero también lo dulce dirá presente con nuestro clásico y exquisito dulce de leche.
Papa León XIV: así será el menú que comerá en su estadía en la Argentina
El Sumo pontífice degustará preparaciones con ingredientes autóctonos, priorizando un equilibrio entre salud, técnica y sabores de la región
Esta será la dieta que tendrá el papa León XIV en su estadía en la Argentina: el aroma a pan recién horneado y la calidez del jugo de naranja fresco marcarán el pulso de una jornada histórica.
Durante su paso por la provincia de Córdoba, el pontífice disfrutará de un banquete donde el rigor del protocolo internacional se fundirá con el alma misma de la gastronomía nacional.
Diseñado a medida tras un pedido explícito del Vaticano, el menú buscaba equilibrar una propuesta saludable, técnica impecable y sabores autóctonos.
La encargada de revelar los pormenores de esta experiencia fue Claudia Ferrer, integrante del equipo organizador, quien en una distendida entrevista con Arriba Córdoba detalló el cuidado artesanal detrás de cada plato servido en la mesa papal.
La frescura de una trucha patagónica se combinará en armonía con una fresca selección de hojas verdes, la sutileza dulce de los gajos de membrillo y el crujiente toque de las semillas de girasol tostadas.
En la mesa del buffet también tendrá el carácter regional del tradicional quesillo de Totoral y la suavidad de una humita bien elaborada, rindiendo culto al recetario criollo.
El verdadero momento culminante llegará con el plato principal, una creación pensada para encantar los sentidos sin perder la sobriedad.
Un jugoso lomo argentino, nave insignia de la ganadería local, lucirá escoltado por una intensa salsa de hongos de pino traídos especialmente de los bosques de Calamuchita, aportando un perfume terroso inolvidable.
El acompañamiento elevará la propuesta a niveles de alta cocina: un delicado milhojas de papa presentado junto a espárragos en su punto justo de cocción. Para maridar la velada, no faltará una selección de vino de excelente estirpe.
El cierre será dulce. La estrella indiscutida del postre será un sensacional volcán de dulce de leche, cuya fluidez y tibieza envolverán el paladar con el ingrediente más emblemático de la identidad nacional.
Mientras León XIV y la comitiva papal celebraban este menú exclusivo con perfil identitario, los integrantes del séquito dispondrán de un servicio de buffet variado que les permitió acomodar sus tiempos de descanso, manteniendo siempre los más estrictos estándares de seguridad alimentaria.
En pocas palabras
- Papa León XIV: degustará un menú con ingredientes autóctonos en su visita a Argentina, priorizando salud y sabores regionales.
- Gastronomía destacada: el menú incluye trucha patagónica, quesillo de Totoral, lomo argentino con salsa de hongos y volcán de dulce de leche.
- Diseño del menú: creado a medida por el Vaticano, busca equilibrar una propuesta saludable, técnica impecable y sabores autóctonos.