Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú visita a Deportivo Madryn por un lugar en los cuartos de final del Reducido

Deportivo Maipú visita a Deportivo Madryn, este sábado desde las 19, por los octavos de final del Reducido. Al Cruzado el único resultado que le sirve es ganar

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú visitará al Deportivo Madryn, con la consigna de ganar y clasificar a los cuartos de final del Reducido.

Deportivo Maipú visitará al Deportivo Madryn, con la consigna de ganar y clasificar a los cuartos de final del Reducido.

Deportivo Maipú pone primera en el Reducido de la Primera Nacional. Desde las 19, por los octavos de final, visitará a Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre. El choque tendrá el arbitraje de Bryan Ferreyra y la transmisión en vivo de Radio Nihuil y LPF Play.

Enzo P&eacute;rez, es el capit&aacute;n y referente del Deportivo Maip&uacute;.

Enzo Pérez, es el capitán y referente del Deportivo Maipú.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría buscará asegurar su boleto para disputar los cuartos de final. Cabe recordar que las instancias de mata-mata se juegan a partido único.

Mariano Echeverr&iacute;a, entrenador del Deportivo Maip&uacute;.

Mariano Echeverría, entrenador del Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú tiene desventaja deportiva

Deportivo Madryn es el que terminó mejor ubicado de los dos y como consecuencia tiene el beneficio de la localía y la ventaja deportiva.

Esto quiere decir que, en caso de que igualen en tiempo regular, avanzará el elenco dirigido por Luis García por su mejor ubicación en el torneo.

El Cruzado viene de igualar sin goles como visitante ante Tristán Suárez, en el último encuentro de la fase regular. El equipo dirigido por Mariano Echeverría, en el Grupo B, obtuvo 52 puntos en 36 encuentros, de los cuales ganó 14, empató 10 y perdió 12.

El Aurinegro cerró la fase regular del Grupo A, de la Primera Nacional con una victoria por 1 a 0 frente a San Miguel, en condición de visitante, finalizó sexto con 60 unidades, tras 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

Los últimos enfrentamientos entre ambos

Los últimos cruces entre ambos se dieron en 2025. El 26 de abril empataron en Madryn 1 a 1: Alejandro Gutiérrez marcó el gol para el Auniegro y Pio Bonacci para el Cruzado.

El 31 de agosto ganó el equipo de calle Vergara, como local, con tantos de Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli (Giacopuzzi convirtió para la visita).

Probables formaciones:

  • Deportivo Madryn: Yair Bonnin, Agustín Sosa, Alejandro Gutiérrez, Claudio Corvalán y Lucas Diarte; Leonardo Marinucci,Federico Recalde, Marcelo Meli y Fernando Bersano; Luis Silba y Nazareno Solís. DT: Luis García.
  • Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.
  • Estadio: Deportivo Madryn
  • Árbitro: Brian Ferreyra.
  • Hora: 19.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas