Deportivo Maipú visita a Deportivo Madryn por un lugar en los cuartos de final del Reducido

Esto quiere decir que, en caso de que igualen en tiempo regular, avanzará el elenco dirigido por Luis García por su mejor ubicación en el torneo.

El Cruzado viene de igualar sin goles como visitante ante Tristán Suárez, en el último encuentro de la fase regular. El equipo dirigido por Mariano Echeverría, en el Grupo B, obtuvo 52 puntos en 36 encuentros, de los cuales ganó 14, empató 10 y perdió 12.

El Aurinegro cerró la fase regular del Grupo A, de la Primera Nacional con una victoria por 1 a 0 frente a San Miguel, en condición de visitante, finalizó sexto con 60 unidades, tras 16 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

Los últimos enfrentamientos entre ambos

Los últimos cruces entre ambos se dieron en 2025. El 26 de abril empataron en Madryn 1 a 1: Alejandro Gutiérrez marcó el gol para el Auniegro y Pio Bonacci para el Cruzado.

El 31 de agosto ganó el equipo de calle Vergara, como local, con tantos de Mirko Bonfigli y Lucas Faggioli (Giacopuzzi convirtió para la visita).

Probables formaciones: