Deportivo Maipú tiene todo listo para jugar ante Deportivo Madryn por los octavos de final del Reducido

En Deportivo Maipú las esperanzas están intactas.

La probable formación del Deportivo Maipú

Mariano Echeverría tiene a todos los jugadores a disposición para jugar ante Deportivo Madryn, donde el único resultado que sirve es ganar, por la desventaja deportiva.

Mirko Bonfigli estará en el sector ofensivo del Cruzado.

Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco, Matías Viguet; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone, serían los once del Cruzado para visitar al equipo conducido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú.

El Cruzado finalizó 6to con 52 puntos y se enfrentará con el 4to de la Zona A. El equipo de la Patagonia terminó con 60 puntos y por eso el cruce será fuera de Mendoza, a partido único y con ventaja deportiva para el dueño de casa.

En el Reducido por el ascenso a Primera siendo la cuarta vez que participa: el Cruzado lo jugó en 1986, 1987, 2023 (fue finalista) y ahora en 2026.