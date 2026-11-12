El plantel del Deportivo Maipú abandonó Mendoza este jueves por la tarde con destino a Puerto Madryn donde disputará el choque por los octavos de final frente a Deportivo Madryn. El partido se jugará este sábado 14 de noviembre a las 19, en el estadio Abel Sastre, con arbitraje de Bryan Ferreyra y transmisión en vivo de LPF Play.
Deportivo Maipú tiene todo listo para jugar ante Deportivo Madryn por los octavos de final del Reducido
Deportivo Maipú jugará este sábado desde las 19 como visitante ante Deportivo Madryn en un partido donde tendrá desventaja deportiva
Con la mira en el compromiso ane el Aurinegro, el cuerpo técnico que encabeza Mariano Echeverría y sus jugadores se trasladaron a la Patagonía, tras el entrenamiento realizado en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Deportivo Madryn es uno de los equipos más duros de la categoría, pero el conjunto mendocino viaja con confianza, esperanza y buscará dar el golpe aunque tendrá la obligación de conseguir una victoria para continuar en carrera.
La probable formación del Deportivo Maipú
Mariano Echeverría tiene a todos los jugadores a disposición para jugar ante Deportivo Madryn, donde el único resultado que sirve es ganar, por la desventaja deportiva.
Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero, Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Brian Orosco, Matías Viguet; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone, serían los once del Cruzado para visitar al equipo conducido por Luis García, el ex DT del Deportivo Maipú.
El Cruzado finalizó 6to con 52 puntos y se enfrentará con el 4to de la Zona A. El equipo de la Patagonia terminó con 60 puntos y por eso el cruce será fuera de Mendoza, a partido único y con ventaja deportiva para el dueño de casa.
En el Reducido por el ascenso a Primera siendo la cuarta vez que participa: el Cruzado lo jugó en 1986, 1987, 2023 (fue finalista) y ahora en 2026.
En pocas palabras
- Deportivo Maipú se prepara: Viajó a Puerto Madryn para enfrentar a Deportivo Madryn en los octavos de final del Reducido.
- Partido definitorio: Se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19 en el estadio Abel Sastre, con arbitraje de Bryan Ferreyra.
- Objetivo de Maipú: Necesita ganar obligatoriamente por la desventaja deportiva, buscando el ascenso a Primera División.