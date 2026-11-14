Creó unas zapatillas con trozos de manguera y hoy su empresa factura más de 3.600 millones de dólares

El primer prototipo fabricado era bastante rudimentario y su aspecto distaba mucho del de un calzado comercial. Sin embargo, cuando Bernhard salió a correr con él, descubrió algo que cambiaría sus planes. Los fragmentos de goma ofrecían una combinación diferente de amortiguación y respuesta durante la pisada.

Revolucionó las zapatillas de running y acabó convirtiéndose en un negocio multimillonario

Aquella experiencia despertó su interés por desarrollar una tecnología propia. Durante los siguientes tres años continuó experimentando, cortando piezas de manguera y probando distintas configuraciones hasta perfeccionar el diseño.

En 2010 decidió dar el siguiente paso y fundó On junto a los empresarios Caspar Coppetti y David Allemann. La compañía nació en Suiza con una propuesta de fabricar zapatillas que proporcionaran una sensación distinta al correr.

De esos primeros experimentos surgió CloudTec, una tecnología basada en elementos huecos situados en la suela que se comprimen al aterrizar y ayudan a impulsar el siguiente movimiento. Lo que inicialmente parecía una solución improvisada terminó convirtiéndose en una de las principales señas de identidad de la marca.

El crecimiento no tardó en llegar. La empresa comenzó a expandirse por distintos mercados europeos y posteriormente conquistó Estados Unidos y otros países. En 2019, el tenista Roger Federer se incorporó como inversor y colaborador en el desarrollo de productos, dando todavía más visibilidad a la compañía.

En 2021, On salió a bolsa en Nueva York. Su crecimiento continuó durante los años siguientes y, según los resultados publicados en 2026, sus ventas anuales superaron los 3.600 millones de dólares.