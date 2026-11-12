Lo que comenzó como un proyecto universitario terminó convirtiéndose en una empresa de diseño y reciclaje con producción propia en Argentina. En 2012, mientras estudiaba Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires, Sergio Brochi Fasani puso en marcha Proyecto Mutan, una iniciativa que busca transformar residuos plásticos en objetos de uso cotidiano.
Hace 14 años empezó reciclar tapitas y hoy tiene una empresa que transformó 40 toneladas de plástico en anteojos
El emprendedor Sergio Brochi Fasani transformó más de 40 toneladas de plástico reciclado en anteojos de diseño, marcando un hito en la industria nacional y la economía circular.
La idea surgió de su contacto con cooperativas de recuperadores urbanos. Durante ese trabajo descubrió que algunas organizaciones disponían de trituradoras de plástico que no utilizaban. A partir de esa situación, comenzó a investigar cómo aprovechar el material recuperado y convertirlo en nuevos productos mediante procesos de fabricación accesibles.
La empresa que nació reciclando tapitas en 2012 y ya recuperó 40 toneladas de plástico para fabricar anteojos
El proyecto tomó forma en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Sus primeros artículos fueron lámparas y objetos de diseño, pero con el tiempo los anteojos se convirtieron en uno de sus productos principales. Para fabricar cada par utilizan aproximadamente diez tapitas de plástico. Primero, las clasifican, trituran y mezclan para conseguir diferentes combinaciones de colores. Después, el material se funde mediante calor y se introduce a presión en una matriz metálica que determina la forma de la montura.
La iniciativa alcanzó un primer hito importante en 2022, cuando había recuperado más de 40.000 kilos de plástico, equivalentes a unos 16 millones de tapitas. En mayo de 2024, la cifra ya superaba los 70.000 kilos. Los anteojos, además, recibieron el Sello Buen Diseño Argentino en 2021.
De las tapitas a los anteojos
La producción se realiza en Villa Martelli y sus artículos se comercializan en distintos puntos de Argentina, tanto por internet como a través de tiendas de diseño y ópticas. Catorce años después de sus comienzos, Proyecto Mutan ha pasado de ser una investigación universitaria a una empresa que combina diseño industrial, recuperación de residuos y colaboración con cooperativas.
Mutan también fabrica luminarias, mobiliario y otros objetos. Su catálogo responde a una misma premisa: dar una segunda vida a materiales que, de otro modo, podrían terminar como residuos. El equipo compra el plástico a cooperativas, organizaciones sociales y fundaciones, entre ellas la Fundación Garrahan.
El componente social también forma parte de la producción. Los estuches de los anteojos los confecciona Entramadas, un colectivo de mujeres del barrio 1-11-14 de Buenos Aires. Para fabricarlos, recuperan bolsas plásticas y las transforman en láminas resistentes que después cortan y ensamblan.
En pocas palabras
- Empresa pionera: Sergio Brochi Fasani transformó más de 40 toneladas de plástico reciclado en anteojos de diseño.
- Origen del proyecto: Comenzó como una iniciativa universitaria en 2012, buscando transformar residuos plásticos en objetos cotidianos.
- Producción y valor: La iniciativa ya recuperó más de 70.000 kilos de plástico y sus anteojos recibieron el Sello Buen Diseño Argentino.