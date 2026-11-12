Hace 14 años empezó reciclar tapitas y hoy tiene una empresa que transformó 40 toneladas de plástico en anteojos

La iniciativa alcanzó un primer hito importante en 2022, cuando había recuperado más de 40.000 kilos de plástico, equivalentes a unos 16 millones de tapitas. En mayo de 2024, la cifra ya superaba los 70.000 kilos. Los anteojos, además, recibieron el Sello Buen Diseño Argentino en 2021.

De las tapitas a los anteojos

La producción se realiza en Villa Martelli y sus artículos se comercializan en distintos puntos de Argentina, tanto por internet como a través de tiendas de diseño y ópticas. Catorce años después de sus comienzos, Proyecto Mutan ha pasado de ser una investigación universitaria a una empresa que combina diseño industrial, recuperación de residuos y colaboración con cooperativas.

Mutan también fabrica luminarias, mobiliario y otros objetos. Su catálogo responde a una misma premisa: dar una segunda vida a materiales que, de otro modo, podrían terminar como residuos. El equipo compra el plástico a cooperativas, organizaciones sociales y fundaciones, entre ellas la Fundación Garrahan.

El componente social también forma parte de la producción. Los estuches de los anteojos los confecciona Entramadas, un colectivo de mujeres del barrio 1-11-14 de Buenos Aires. Para fabricarlos, recuperan bolsas plásticas y las transforman en láminas resistentes que después cortan y ensamblan.