Tras horas de incertidumbre y un colapso generalizado en los principales aeropuertos del país del norte, la Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la prohibición nacional de vuelos en tierra que había paralizado la aviación en Estados Unidos y la situación se normaliza paulatinamente. La medida excepcional respondió a una interrupción en las telecomunicaciones que afectó sistemas críticos para la gestión del tráfico aéreo. Organismos oficiales de EE. UU. descartaron un ciberataque según información publicada por CNN. todavía hay miles de personas demoradas en aeropuertos.
Los vuelos se normalizan paulatinamente en EE. UU. y miles de personas sufren demoras en los aeropuertos
La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la prohibición que paralizó las operaciones durante más de cuatro horas por una falla en las telecomunicaciones. Los servicios desde Ezeiza operan con demoras, pero sin cancelaciones este sábado
De acuerdo con lo detallado por fuentes de la industria aeronáutica estadounidense, el incidente se originó por una falla en los enrutadores de red (routers) que desencadenó problemas masivos de comunicación entre pilotos y aeropuertos, obligando a suspender temporalmente las salidas por razones estrictamente de seguridad. No obstante, tras la normalización gradual de los sistemas, la FAA autorizó la reanudación de las operaciones domésticas, dando inicio a la compleja tarea de ordenar la red aérea.
Impacto en Argentina: vuelos desde Ezeiza con demoras
A raíz de la normalización paulatina del sistema aeroportuario estadounidense, se confirmó que los servicios que debían partir desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia los Estados Unidos operarán con normalidad, aunque en algunos casos registrarán demoras, sin que hasta el momento se reporten cancelaciones de rutas hacia ese destino.
Descartan ciberataques y fallas de Microsoft
Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la situación evoluciona favorablemente y descartó de plano cualquier hipótesis vinculada a atentados o hackeos.
"No hubo ningún ciberataque" afirmó Mullin, quien insistió en que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida: "El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro". Asimismo, el funcionario aclaró que la paralización no guardaba relación con la reciente caída de servicios informáticos de Microsoft ocurrida durante la semana.
Esta información da por tierra a la innumerable cantidad de fake news que circularon en las redes sociales, especialmente en X y TikTok, donde se especuló con ciberataques y hasta invasiones extraterrestres "para un inminente reseteo mundial". Por supuesto, los videos realizados con inteligencia artificial intentaron darle credibilidad a estas teorías llamadas conspiranoicas.
Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el colapso operativo a la tecnología obsoleta de control de tráfico aéreo y a una sobrecarga en los enrutadores. Fuentes policiales citadas por la cadena CNN coincidieron en que las evaluaciones preliminares apuntan exclusivamente a una falla técnica en la infraestructura de redes que los responsables del gobierno estadounidense calificaron de increíblemente vieja.
Una pesadilla para los viajeros: más de 15.000 vuelos afectados
El impacto sobre los pasajeros fue inmediato y de gran escala. De acuerdo con un análisis de la firma especializada Cirium, cerca de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones masivas y demoras prolongadas.
La madrugada del sábado encontró a cientos de miles de viajeros enfrentando una situación crítica, durmiendo en el suelo de las terminales o atrapados en colas interminables. Durante el viernes, más de 15.000 vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones en todo Estados Unidos, y las proyecciones indican que otros 3.000 vuelos se verán demorados o cancelados durante este sábado debido al efecto dominó acumulado en las aerolíneas.
Fuente: CNN-NA
En pocas palabras
- Falla de telecomunicaciones: la FAA levantó la prohibición de vuelos en EE. UU. tras una interrupción de sistemas.
- Impacto en Argentina: vuelos desde Ezeiza a EE. UU. operan con demoras, pero sin cancelaciones.
- Causas descartadas: se desestimaron ciberataques y fallas de Microsoft como origen del problema.