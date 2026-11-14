Los vuelos se normalizan paulatinamente en EE. UU. y miles de personas sufren demoras en los aeropuertos

Descartan ciberataques y fallas de Microsoft

Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la situación evoluciona favorablemente y descartó de plano cualquier hipótesis vinculada a atentados o hackeos.

"No hubo ningún ciberataque" afirmó Mullin, quien insistió en que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida: "El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro". Asimismo, el funcionario aclaró que la paralización no guardaba relación con la reciente caída de servicios informáticos de Microsoft ocurrida durante la semana.

Esta información da por tierra a la innumerable cantidad de fake news que circularon en las redes sociales, especialmente en X y TikTok, donde se especuló con ciberataques y hasta invasiones extraterrestres "para un inminente reseteo mundial". Por supuesto, los videos realizados con inteligencia artificial intentaron darle credibilidad a estas teorías llamadas conspiranoicas.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el colapso operativo a la tecnología obsoleta de control de tráfico aéreo y a una sobrecarga en los enrutadores. Fuentes policiales citadas por la cadena CNN coincidieron en que las evaluaciones preliminares apuntan exclusivamente a una falla técnica en la infraestructura de redes que los responsables del gobierno estadounidense calificaron de increíblemente vieja.

Pasajeros a la espera tras la prohibición de despegue de vuelos en Estados Unidos.

Una pesadilla para los viajeros: más de 15.000 vuelos afectados

El impacto sobre los pasajeros fue inmediato y de gran escala. De acuerdo con un análisis de la firma especializada Cirium, cerca de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones masivas y demoras prolongadas.

La madrugada del sábado encontró a cientos de miles de viajeros enfrentando una situación crítica, durmiendo en el suelo de las terminales o atrapados en colas interminables. Durante el viernes, más de 15.000 vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones en todo Estados Unidos, y las proyecciones indican que otros 3.000 vuelos se verán demorados o cancelados durante este sábado debido al efecto dominó acumulado en las aerolíneas.

Fuente: CNN-NA