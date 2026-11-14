La drástica decisión que tomó Ponzio con Martínez Quarta en River de cara a los playoffs

Martínez Quarta cumplió la suspensión, pero iría al banco ante Lanús

El "Chino" Martínez Quarta se encontraba en condiciones de regresar a la titularidad tras purgar en Mar del Plata la fecha de sanción por la temprana expulsión sufrida a los siete minutos del Superclásico ante Boca. Aquella tarjeta roja en la Bombonera dejó al equipo con 10 futbolistas durante casi todo el partido y derivó en una dura derrota que dejó a River sin chances de pelear por un cupo a la Copa Libertadores por la tabla anual.

Martínez Quarta fue expulsado en el Superclásico.

No se sabía si el entrenador le mantendría el puesto al marcador central tras cumplir la sanción, pero la práctica ratificó a Rivero en el once inicial. Frente a Gimnasia, Otamendi se desempeñó como primer marcador central y a su lado estuvo el defensor nacido en Moreno hace 23 años, repitiendo la dupla que jugó ante Racing y Aldosivi tras la expulsión en la Bombonera.

Aunque esta zaga acumula poco rodaje junta, se ha mostrado firme en las recientes victorias de River, partidos que coincidieron además con las mejores actuaciones individuales de Otamendi.