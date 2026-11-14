La drástica decisión que tomó Ponzio con Martínez Quarta en River de cara a los playoffs

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, tomó una drástica decisión con el defensor Lucas Martínez Quarta de cara a los playoffs del Torneo Clausura. El Millonario se medirá con Lanús el domingo 22 de noviembre a las 19 en el Monumental.
El entrenador de River, Leonardo Ponzio, tomó una determinación con el defensor Lucas Martínez Quarta de cara a los playoffs, donde el Millonario se medirá con Lanús
El entrenador de River, Leonardo Ponzio, tomó una drástica decisión con el defensor Lucas Martínez Quarta de cara a los playoffs del Torneo Clausura. El Millonario se medirá con Lanús el domingo 22 de noviembre a las 19 en el Monumental.
River venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0 este sábado en el Monumental en un amistoso y el DT millonario respaldó a la zaga central que viene jugando y relegó a Lucas Martínez Quarta, quien viene de cumplir su suspensión. Es decir que Lautaro Rivero jugaría en su lugar en el partido ante el Granate.
Leonardo Ponzio definió la dupla central y le otorgó la titularidad a Lautaro Rivero como compañero de Nicolás Otamendi, lo que indica que Lucas Martínez Quarta arrancará desde el banco de los suplentes.
El "Chino" Martínez Quarta se encontraba en condiciones de regresar a la titularidad tras purgar en Mar del Plata la fecha de sanción por la temprana expulsión sufrida a los siete minutos del Superclásico ante Boca. Aquella tarjeta roja en la Bombonera dejó al equipo con 10 futbolistas durante casi todo el partido y derivó en una dura derrota que dejó a River sin chances de pelear por un cupo a la Copa Libertadores por la tabla anual.
No se sabía si el entrenador le mantendría el puesto al marcador central tras cumplir la sanción, pero la práctica ratificó a Rivero en el once inicial. Frente a Gimnasia, Otamendi se desempeñó como primer marcador central y a su lado estuvo el defensor nacido en Moreno hace 23 años, repitiendo la dupla que jugó ante Racing y Aldosivi tras la expulsión en la Bombonera.
Aunque esta zaga acumula poco rodaje junta, se ha mostrado firme en las recientes victorias de River, partidos que coincidieron además con las mejores actuaciones individuales de Otamendi.