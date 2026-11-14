Marcelo Gallardo celebró este sábado su primer triunfo como director técnico de la Selección de Ecuador, al vencer por 2 a 0 a Costa Rica en un partido amistoso disputado en el estadio Atahualpa de Quito. El resultado permite al entrenador argentino dejar atrás un comienzo con dudas y enfocarse en los próximos desafíos.
Marcelo Gallardo abrochó su primer triunfo como DT de la Selección de Ecuador
Marcelo Gallardo logró su primer triunfo como director técnico de la Selección de Ecuador al vencer por 2-0 a Costa Rica en Quito
El equipo ecuatoriano, que venía de una gira por Asia con resultados negativos, mostró una mejoría progresiva en el juego. La victoria se construyó con un gol en cada tiempo: Jordy Caicedo abrió el marcador a los 22 minutos del primer período, y Moisés Caicedo amplió la ventaja desde el punto penal a siete minutos del final del encuentro.
“Fuimos de menor a mayor, fuimos creciendo”, expresó un satisfecho Gallardo tras el partido. El técnico resaltó la imagen del equipo, que no se conformó con la ventaja inicial y mantuvo el control y buenas intenciones de juego, buscando reencontrarse con el público que esperaba una celebración.
La cuarta fue la vencida para Gallardo
Este resultado marca un hito importante para Gallardo en su nuevo rol al mando de La Tri. El ciclo había iniciado con una derrota abultada por 3-0 ante Corea del Sur y dos empates posteriores contra Japón y Panamá, ambos definidos en tandas de penales. La victoria ante Costa Rica, próximo rival de la Selección argentina, era fundamental para comenzar a generar confianza y revertir la percepción inicial.
El encuentro también tuvo relevancia para Costa Rica, que se prepara para medirse con Argentina el próximo martes. El equipo dirigido por Bryan Ruiz mostró poca respuesta en el complemento, especialmente tras la expulsión de Diego Mesen en el segundo tiempo, lo que facilitó el dominio ecuatoriano y la consolidación del marcador.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Primer triunfo: Marcelo Gallardo consiguió su primera victoria como DT de la Selección de Ecuador ante Costa Rica.
- Resultado: El equipo ecuatoriano se impuso por 2-0 con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo de penal.
- Contexto: La victoria permite al entrenador argentino dejar atrás un inicio con dudas y enfocarse en futuros desafíos.