Pese al doblete de Vinícius, Brasil perdió con Japón

Japón, que ya había complicado a Brasil en el pasado Mundial, encontró nuevamente espacios en la defensa brasileña. Los goles de Kubo y Nakamura pusieron al conjunto asiático en ventaja, desnudando las carencias de una Verdeamarelha incapaz de imponer autoridad de mitad de cancha hacia atrás.

Pese a un inicio tímido, Vinícius Junior despertó pasada la media hora de juego. Un derechazo formidable puso el primer descuento para el equipo de Ancelotti, transformando el encuentro y llevando a su rival a replegarse.

La reacción brasileña continuó tras el descanso, con ocasiones de André y Raphinha, quien reclamó un penal no concedido. Llegada la media hora, el hombre del Real Madrid volvió a anotar su nombre entre los goleadores. Recibió fuera del área y sacó un tremendo remate que se metió en el segundo palo.

El error que definió el partido

En el minuto 91, Marlon Gomes perdió la pelota en el centro del campo, lo que derivó en una jugada que culminó con el gol de Sakamoto.

Un remate desde afuera del área rebotó en la defensa brasilera y el rebote le quedó al delantero del Coventry City de Inglaterra, quien definió con sutileza ante la desesperada salida del arquero Pedro Morisco.