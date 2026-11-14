Brasil sufrió una amarga derrota en su amistoso ante Japón, a pesar de los dos goles de Vinícius Júnior. El conjunto sudamericano cayó por 3-2 con un tanto nipón en el minuto 91, evidenciando las falencias defensivas que Carlo Ancelotti busca corregir.
Pese al doblete de Vinícius, Brasil perdió con Japón
Vinícius Júnior anotó dos goles espectaculares, pero la Selección de Brasil sufrió una amarga derrota por 3 a 2 ante Japón en un amistoso
El partido sirvió para que el atacante del Real Madrid mostrara destellos de su calidad, anotando dos impresionantes disparos desde fuera del área que sirvieron para igualar un marcador adverso.
Vinícius brilló, pero la defensa flaqueó
Estas genialidades individuales no fueron suficientes para disimular las debilidades colectivas de una selección que volvió a tropezar con sus propios errores.
Japón, que ya había complicado a Brasil en el pasado Mundial, encontró nuevamente espacios en la defensa brasileña. Los goles de Kubo y Nakamura pusieron al conjunto asiático en ventaja, desnudando las carencias de una Verdeamarelha incapaz de imponer autoridad de mitad de cancha hacia atrás.
Pese a un inicio tímido, Vinícius Junior despertó pasada la media hora de juego. Un derechazo formidable puso el primer descuento para el equipo de Ancelotti, transformando el encuentro y llevando a su rival a replegarse.
La reacción brasileña continuó tras el descanso, con ocasiones de André y Raphinha, quien reclamó un penal no concedido. Llegada la media hora, el hombre del Real Madrid volvió a anotar su nombre entre los goleadores. Recibió fuera del área y sacó un tremendo remate que se metió en el segundo palo.
El error que definió el partido
En el minuto 91, Marlon Gomes perdió la pelota en el centro del campo, lo que derivó en una jugada que culminó con el gol de Sakamoto.
Un remate desde afuera del área rebotó en la defensa brasilera y el rebote le quedó al delantero del Coventry City de Inglaterra, quien definió con sutileza ante la desesperada salida del arquero Pedro Morisco.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Vinícius Júnior: El delantero anotó dos goles espectaculares contra Japón.
- Resultado Adverso: Brasil perdió 3-2 ante Japón en un amistoso internacional.
- Deficiencias Defensivas: El equipo sudamericano mostró falencias en la defensa a pesar del desempeño de Vinícius.