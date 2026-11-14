Mendocinos pasaron 24 horas en el aeropuerto de Punta Cana sin respuestas de la aerolínea

Cerca de las 18 comenzaron a enterarse de que había sido cancelado un vuelo. Poco después supieron que la suspensión también alcanzaba al servicio que debía trasladarlos a Mendoza.

A partir de ese momento, la información que recibían de la compañía aérea Arajet fue cambiando constantemente. Primero les dijeron que el avión saldría a las 21, después que la partida se concretaría a las 23 y finalmente que el vuelo despegaría a las 00 del viernes. Ninguno de esos horarios se cumplió.

Cuando advirtieron que tampoco viajarían a la medianoche, desde la empresa les comunicaron que serían trasladados a un hotel y que un colectivo pasaría a buscarlos por el aeropuerto.

Pero el micro nunca llegó.

Durmieron en el piso del aeropuerto y sin respuestas

Los pasajeros pasaron toda la noche en las instalaciones del aeropuerto, sin recibir explicaciones concretas de Arajet. La situación se volvió especialmente difícil para quienes viajaban con chicos pequeños y para las personas mayores, en un lugar donde ni siquiera había suficientes sillas para todos los afectados.

Recién alrededor de las 9 de la mañana del viernes aparecieron representantes de la compañía y comenzaron los reclamos. El malestar acumulado durante horas terminó en una protesta de los propios pasajeros, que llegaron a bloquear los accesos al sector de check in.

La decisión fue contundente: advirtieron que nadie más ingresaría a tomar un avión hasta que la empresa les diera una solución a quienes llevaban horas esperando sin asistencia.

Fue entonces cuando comenzaron a moverse las gestiones. Finalmente, alrededor de las 12 del viernes, consiguieron que los trasladaran a un hotel.

"Nos dejaron en el piso del aeropuerto durmiendo como animales"

Flavia Salmerón relató la angustia que atravesó su familia y cuestionó especialmente la manera en que la aerolínea manejó la situación. Para ella, el problema no fue solamente la cancelación del vuelo, sino el maltrato que recibieron durante toda la espera.

Una puede entender que ocurra un inconveniente y el avión no pueda salir. Pero lo terrible es la falta de información, que nos hayan mentido, que nos hayan dado información contradictoria. Nos dejaron en el piso del aeropuerto durmiendo como animales Una puede entender que ocurra un inconveniente y el avión no pueda salir. Pero lo terrible es la falta de información, que nos hayan mentido, que nos hayan dado información contradictoria. Nos dejaron en el piso del aeropuerto durmiendo como animales

La explicación técnica de la cancelación llegó demasiado tarde para los pasajeros, que durante horas no supieron con certeza qué había ocurrido ni cuándo podrían regresar a sus casas.

El desperfecto que afectó una rueda del tren de aterrizaje impidió que el avión realizara el viaje previsto, pero para los mendocinos la falta de respuestas y de asistencia convirtió una contingencia aérea en una experiencia que difícilmente olvidarán.

Después de pasar la noche en el aeropuerto y conseguir finalmente alojamiento, la familia esperaba poder regresar a Mendoza este sábado 14 de noviembre, con una partida prevista para las 19. Así, lo que debía ser el final de unas vacaciones terminó sumando casi dos días de incertidumbre, reclamos y espera.