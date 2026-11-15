Portugal estrenó un número especial en homenaje a Cristiano Ronaldo, pero fue goleado por Dinamarca

El legado de Cristiano Ronaldo en la selección

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) emitió un comunicado explicando la decisión de modificar el diseño del número 7. Según el ente, se trata de una forma de "inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa". "Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que quedarán para siempre ligados a Cristiano Ronaldo", añadió la FPF.

El comunicado también señaló: "A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para inmortalizar una historia que nunca se olvidará. ¡Gracias, Cristiano!". El número histórico, con 234 partidos y 146 goles, se convierte así en un símbolo permanente.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció su retiro de la selección portuguesa el pasado 5 de noviembre, tras 23 años defendiendo la camiseta nacional. Su decisión se dio en medio de diferencias con el actual entrenador, Jorge Jesús, y luego de protagonizar un desencuentro que culminó con su salida de una concentración.

Durante su extensa trayectoria Ronaldo participó en 6 Copas del Mundo y 6 Eurocopas, liderando al equipo a la conquista de la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025.

Jorge Jesús descartó la ausencia de CR7 como causa de la derrota

El entrenador de Portugal, Jorge Jesús, descartó que el retiro de Cristiano Ronaldo haya influido en la derrota por 4-1 ante Dinamarca en Braga, correspondiente a la quinta fecha del Grupo A4 de la UEFA Nations League.

En conferencia de prensa posterior al primer encuentro del seleccionado lusitano sin su histórico capitán, el entrenador rechazó cualquier vínculo entre la ausencia del delantero y el marcador adverso: “No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es normal que la gente lo extrañe y que no olvide lo que Cris consiguió durante sus 23 años con la Selección”.

Eso es indiscutible. ¿Extrañar? ¿Qué hay que extrañar? Si ya no está disponible para la selección nacional, ¿qué es exactamente lo que extrañamos? Solo si fuera alguien que me hiciera compañía. Ya no juega, ya no está aquí y ya tomó su decisión sobre su situación”, añadió.