Los Tordos volvió a gritar campeón en el Regional después de 8 años tras vencer a Marista en una gran final

El fin de la sequía para los azulgranas

El triunfo azulgrana fue muy festejado y no es para menos ya que el conjunto dirigido por Pedro García (hijo) puso fin a una espera de 8 años sin conseguir títulos locales.

La consagración le permite a Los Tordos obtener su título número 17 y el número 10 en el Regional Cuyano, uno más que Marista que sigue liderando el historial del rugby de Mendoza con 28 campeonatos.

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Los Tordos había conseguido su boleto a la final al vencer a Liceo por un holgado 46 a 25 y Marista había tenido que batallar hasta el último segundo para derrotar 33 a 28 al Mendoza Rugby Club. Ambos equipos disputaron el 3er puesto con victoria de los Conejos 37 a 26 y previamente Banco Mendoza finalizó 5to al superar a Universitario de San Juan por 30 a 28.

Con esta conquista, Los Tordos jugará el Torneo del Interior A del año que viene, Marista y Mendoza RC el TDI B y tanto Liceo como CPBM deberán superar una reválida para ingresar al Interior B en 2027.

Fotos: Gentileza Prensa Los Tordos.

Los campeones del Regional

2026 Los Tordos

2025 Marista

2024 Marista

2023 Marista

2022 Teqüé

2021 Marista

2020 No se jugó

2019 Marista

2018 Los Tordos

2017 Los Tordos

2016 Liceo

2015 Marista

2014 Los Tordos

2013 Los Tordos

2012 Liceo

2011 Marista

2010 Liceo

2009 Liceo

2008 Los Tordos

2007 Mendoza RC

2006 Marista

2005 Los Tordos / Mendoza RC *

2004 Los Tordos

2003 Los Tordos

2002 Los Tordos

2001 Los Tordos

2000 Marista

* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.