Los Tordos volvió a gritar campeón en el Regional después de 8 años tras vencer a Marista en una gran final

En una definición emotiva y de muy buen rugby Los Tordos se coronó campeón de la Copa de Oro del Top 8 del Torneo Regional Cuyano 2026 al superar a Marista por 55 a 35 en las instalaciones del Mendoza Rugby Club y ante un gran marco de público.
En una definición emotiva y de muy buen rugby Los Tordos se coronó campeón de la Copa de Oro del Top 8 del Torneo Regional Cuyano 2026 al superar a Marista por 55 a 35 en las instalaciones del Mendoza Rugby Club y ante un gran marco de público.
El encuentro entre los dos mejores equipos de la temporada tuvo todos los condimentos de una verdadera final, pero se destacó la eficacia atípica de ambos para este tipo de definiciones con 12 conquistas,, 7 de ellas para el nuevo campeón y apoyadas por Gonzalo Bertranou, Federico Serpa, Francisco Martos, Bautista Salinas, Lautaro Varela, Tomás Arrigoni y Juan D'Angelo. Además, Pedro Lértora se despidió con la última conversión y Serpa sumó otro 6 goles y dos penales para ser elegido el mejor jugador del encuentro y del certamen.
Para Marista, que disputó las últimas 8 finales y no pudo conseguir su 4ta corona consecutiva, hubo tries de Genaro Podestá, Alejandro Pronce, Agustín Gonzalvez, dos tries penal y 3 conversiones de Tobías Filizzola.
El triunfo azulgrana fue muy festejado y no es para menos ya que el conjunto dirigido por Pedro García (hijo) puso fin a una espera de 8 años sin conseguir títulos locales.
La consagración le permite a Los Tordos obtener su título número 17 y el número 10 en el Regional Cuyano, uno más que Marista que sigue liderando el historial del rugby de Mendoza con 28 campeonatos.
Los Tordos había conseguido su boleto a la final al vencer a Liceo por un holgado 46 a 25 y Marista había tenido que batallar hasta el último segundo para derrotar 33 a 28 al Mendoza Rugby Club. Ambos equipos disputaron el 3er puesto con victoria de los Conejos 37 a 26 y previamente Banco Mendoza finalizó 5to al superar a Universitario de San Juan por 30 a 28.
Con esta conquista, Los Tordos jugará el Torneo del Interior A del año que viene, Marista y Mendoza RC el TDI B y tanto Liceo como CPBM deberán superar una reválida para ingresar al Interior B en 2027.
Fotos: Gentileza Prensa Los Tordos.
* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.