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Los Tordos volvió a gritar campeón en el Regional después de 8 años tras vencer a Marista en una gran final

Los Tordos marcó 7 tries para imponerse por 55 a 35 a Marista, su clásico rival en la cancha de Mendoza Rugby Club y alcanzó el título número 17 de su historia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Tordos es campeón después de 8 años.

Los Tordos es campeón después de 8 años.

En una definición emotiva y de muy buen rugby Los Tordos se coronó campeón de la Copa de Oro del Top 8 del Torneo Regional Cuyano 2026 al superar a Marista por 55 a 35 en las instalaciones del Mendoza Rugby Club y ante un gran marco de público.

El encuentro entre los dos mejores equipos de la temporada tuvo todos los condimentos de una verdadera final, pero se destacó la eficacia atípica de ambos para este tipo de definiciones con 12 conquistas,, 7 de ellas para el nuevo campeón y apoyadas por Gonzalo Bertranou, Federico Serpa, Francisco Martos, Bautista Salinas, Lautaro Varela, Tomás Arrigoni y Juan D'Angelo. Además, Pedro Lértora se despidió con la última conversión y Serpa sumó otro 6 goles y dos penales para ser elegido el mejor jugador del encuentro y del certamen.

Para Marista, que disputó las últimas 8 finales y no pudo conseguir su 4ta corona consecutiva, hubo tries de Genaro Podestá, Alejandro Pronce, Agustín Gonzalvez, dos tries penal y 3 conversiones de Tobías Filizzola.

El fin de la sequía para los azulgranas

El triunfo azulgrana fue muy festejado y no es para menos ya que el conjunto dirigido por Pedro García (hijo) puso fin a una espera de 8 años sin conseguir títulos locales.

La consagración le permite a Los Tordos obtener su título número 17 y el número 10 en el Regional Cuyano, uno más que Marista que sigue liderando el historial del rugby de Mendoza con 28 campeonatos.

Los Tordos había conseguido su boleto a la final al vencer a Liceo por un holgado 46 a 25 y Marista había tenido que batallar hasta el último segundo para derrotar 33 a 28 al Mendoza Rugby Club. Ambos equipos disputaron el 3er puesto con victoria de los Conejos 37 a 26 y previamente Banco Mendoza finalizó 5to al superar a Universitario de San Juan por 30 a 28.

Con esta conquista, Los Tordos jugará el Torneo del Interior A del año que viene, Marista y Mendoza RC el TDI B y tanto Liceo como CPBM deberán superar una reválida para ingresar al Interior B en 2027.

Fotos: Gentileza Prensa Los Tordos.

Los campeones del Regional

  • 2026 Los Tordos
  • 2025 Marista
  • 2024 Marista
  • 2023 Marista
  • 2022 Teqüé
  • 2021 Marista
  • 2020 No se jugó
  • 2019 Marista
  • 2018 Los Tordos
  • 2017 Los Tordos
  • 2016 Liceo
  • 2015 Marista
  • 2014 Los Tordos
  • 2013 Los Tordos
  • 2012 Liceo
  • 2011 Marista
  • 2010 Liceo
  • 2009 Liceo
  • 2008 Los Tordos
  • 2007 Mendoza RC
  • 2006 Marista
  • 2005 Los Tordos / Mendoza RC *
  • 2004 Los Tordos
  • 2003 Los Tordos
  • 2002 Los Tordos
  • 2001 Los Tordos
  • 2000 Marista

* La competencia anual por el Torneo Oficial de la URC y lo ganó Los Tordos. En el cierre del año se jugó el Regional y lo ganó Mendoza RC.

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