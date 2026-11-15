Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del Turismo Carretera de cara al Gran Premio Coronación

Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, finalizó segundo a 1.326 segundos del vencedor y quedó como escolta en la Copa de Oro a diez puntos de la cima.

Otto Fritzler completó el podio con Mercedes-Benz tras presionar al arrecifeño en el tramo final, luego de que los dos punteros intercambiaran récords de vuelta cerca del giro 20.

Jonatan Castellano concluyó cuarto tras haber logrado la pole position del sábado y sufrido un recargo de cinco puestos para la largada, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) superó en la vuelta 19 a Marcos Landa (Chevrolet) para quedarse con el quinto lugar, mientras que José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), el mendocino Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) cerraron los diez primeros puestos.

Julián Santero se metió en el top 10 y lidera el campeonato del TC

La competencia sufrió un vuelco decisivo en la 10ma vuelta, cuando Facundo Chapur, entonces líder del certamen, padeció la desconexión de un cable de bujía en plena disputa con Santero por el 11mo puesto.

"EL CIRCUITO NO NOS PERMITIÓ AVANZAR MÁS"Julián Santero, clasificado de último minuto y puntero de la Copa de Oro del TC, habló con Carburando luego de la final en Río Cuarto.#Santero #TCenRíoCuarto https://t.co/ONV92fJSis — Carburando (@CarburandoTV) November 15, 2026

Aunque sus mecánicos repararon la falla con rapidez, el banderillero de salida de boxes detuvo su reingreso ante el paso inmediato de los líderes; el cordobés perdió una vuelta y cayó al 43er lugar.

Por el contrario, Santero avanzó hasta la 9na posición y asumió el liderazgo del torneo y, por su parte, Mariano Werner protagonizó un roce con Santiago Mangoni —maniobra analizada por los comisarios deportivos— y finalizó 18vo tras un duelo con Matías Canapino.

Se viene el Premio Coronación y Santero lidera la Copa de Oro

De cara al Premio Coronación, que se disputará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata junto al TC Pista, la Fórmula 3 Metropolitana y la Fórmula 2 Argentina, las posiciones de la Copa de Oro quedaron ordenadas de la siguiente manera: Julián Santero lidera con 146 puntos, escoltado por Canapino con 136, Fritzler con 124 y Rossi con 123.

Más atrás se ubican Mariano Werner (114,5), Jonatan Castellano (110), Facundo Chapur (106), Mauricio Lambiris (103,5), Christian Ledesma (95,5), Diego Azar (91,5), José Manuel Urcera (91), Ignacio Faín (89), Marco Dianda (88), Marcos Landa (86,5), Hernán Palazzo (84,5) y Juan Pablo Gianini (47,5).