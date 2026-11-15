Matías Rossi, con Toyota, ganó de punta a punta la 14ta fecha de la temporada 2026 del Turismo Carretera en el Autódromo cordobés Parque Ciudad de Río Cuarto y Julián Santero continúa siendo el líder del campeonato.
Cómo quedó Julián Santero en la Copa de Oro del Turismo Carretera de cara al Gran Premio Coronación
Matías Rossi, con Toyota, ganó de punta a punta la 14ta fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto y Julián Santero continúa siendo el líder del campeonato.
El Misil lideró las 25 vueltas de la final, alcanzó su triunfo número 27 en la categoría y cortó una sequía personal de 33 carreras sin victorias (desde 2023).
Además, Rossi le otorgó a Toyota su primera conquista del año tras 21 competencias y completó el pleno de triunfos para las 7 marcas participantes en el campeonato.
Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, finalizó segundo a 1.326 segundos del vencedor y quedó como escolta en la Copa de Oro a diez puntos de la cima.
Otto Fritzler completó el podio con Mercedes-Benz tras presionar al arrecifeño en el tramo final, luego de que los dos punteros intercambiaran récords de vuelta cerca del giro 20.
Jonatan Castellano concluyó cuarto tras haber logrado la pole position del sábado y sufrido un recargo de cinco puestos para la largada, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) superó en la vuelta 19 a Marcos Landa (Chevrolet) para quedarse con el quinto lugar, mientras que José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), el mendocino Santero (BMW) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) cerraron los diez primeros puestos.
Julián Santero se metió en el top 10 y lidera el campeonato del TC
La competencia sufrió un vuelco decisivo en la 10ma vuelta, cuando Facundo Chapur, entonces líder del certamen, padeció la desconexión de un cable de bujía en plena disputa con Santero por el 11mo puesto.
Aunque sus mecánicos repararon la falla con rapidez, el banderillero de salida de boxes detuvo su reingreso ante el paso inmediato de los líderes; el cordobés perdió una vuelta y cayó al 43er lugar.
Por el contrario, Santero avanzó hasta la 9na posición y asumió el liderazgo del torneo y, por su parte, Mariano Werner protagonizó un roce con Santiago Mangoni —maniobra analizada por los comisarios deportivos— y finalizó 18vo tras un duelo con Matías Canapino.
Se viene el Premio Coronación y Santero lidera la Copa de Oro
De cara al Premio Coronación, que se disputará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata junto al TC Pista, la Fórmula 3 Metropolitana y la Fórmula 2 Argentina, las posiciones de la Copa de Oro quedaron ordenadas de la siguiente manera: Julián Santero lidera con 146 puntos, escoltado por Canapino con 136, Fritzler con 124 y Rossi con 123.
Más atrás se ubican Mariano Werner (114,5), Jonatan Castellano (110), Facundo Chapur (106), Mauricio Lambiris (103,5), Christian Ledesma (95,5), Diego Azar (91,5), José Manuel Urcera (91), Ignacio Faín (89), Marco Dianda (88), Marcos Landa (86,5), Hernán Palazzo (84,5) y Juan Pablo Gianini (47,5).
En pocas palabras
- Matías Rossi: Ganó la 14ta fecha del Turismo Carretera de punta a punta en Río Cuarto.
- Julián Santero: Lidera el campeonato de la Copa de Oro a pesar de un incidente.
- Próxima competencia: El Premio Coronación será el 5 y 6 de diciembre en La Plata.