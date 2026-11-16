Atención hinchas de Godoy Cruz: información importante de los festejos por el regreso a la Primera División

"Por este motivo, y para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos, se ha decidido suspender las actividades en nuestras instalaciones", completaron.

Por otro lado, el club aclaró la sede de los compromisos que otras categorías tenían planeados con anterioridad y debieron modificar su escenario. "informamos que los tres partidos que teníamos programados como locales (Menor Masculino, Juvenil Femenino y Liga Masculina) se disputarán en el mismo día y horario previstos, pero en la cancha de ETIEC, donde oficiaremos de locales".

"A quienes concurran a acompañar a nuestros equipos les informamos que deberán abonar la entrada correspondiente al encuentro. Asimismo, quienes utilicen la playa de estacionamiento deberán abonar el estacionamiento", completaron desde la institución en el marco de los festejos por el regreso a la Primera División.

La sede de calle Balcarce de Godoy Cruz tendrá concentración de hinchas desde la tarde por lo que la zona tendrá un movimiento extraordinario.