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Atención hinchas de Godoy Cruz: información importante de los festejos por el regreso a la Primera División

Godoy Cruz celebrará el regreso a la Primera División en el Feliciano Gambarte

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Godoy Cruz festejará el regreso a la Primera División. 

Godoy Cruz festejará el regreso a la Primera División. 

Este lunes, Godoy Cruz celebrará su regreso a la Primera División cuando el plantel retorne a la provincia de Mendoza para reencontrarse y festejar con su gente tras la gesta en Córdoba. El Feliciano Gambarte será una fiesta y los hinchas se reunirán en calle Balcarce para compartir la alegría del campeonato de la Primera Nacional 2026.

Hinchas y socios tendrán que tener en cuenta algunos detalles que involucra el festejo.

Información para los socios e hinchas de Godoy Cruz que se acerquen a celebrar al Gambarte

Desde la entidad comunicaron a los socios que todas las actividades del club quedaron suspendidas en la tarde de este lunes por el arribo del plantel a Mendoza. "Debido al ascenso conseguido por nuestro equipo de fútbol, mañana se realizarán los festejos en el club, con la llegada del plantel prevista para las 18 horas, coincidiendo con nuestros horarios habituales de entrenamientos y partidos".

"Por este motivo, y para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos, se ha decidido suspender las actividades en nuestras instalaciones", completaron.

Por otro lado, el club aclaró la sede de los compromisos que otras categorías tenían planeados con anterioridad y debieron modificar su escenario. "informamos que los tres partidos que teníamos programados como locales (Menor Masculino, Juvenil Femenino y Liga Masculina) se disputarán en el mismo día y horario previstos, pero en la cancha de ETIEC, donde oficiaremos de locales".

"A quienes concurran a acompañar a nuestros equipos les informamos que deberán abonar la entrada correspondiente al encuentro. Asimismo, quienes utilicen la playa de estacionamiento deberán abonar el estacionamiento", completaron desde la institución en el marco de los festejos por el regreso a la Primera División.

La sede de calle Balcarce de Godoy Cruz tendrá concentración de hinchas desde la tarde por lo que la zona tendrá un movimiento extraordinario.

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