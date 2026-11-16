La histórica Cabalgata a los Claveles volvió a convocar a cientos de personas en una de las expresiones más representativas de la tradición de San Carlos. Con más de 60 años de historia, la propuesta reunió a jinetes, familias, centros tradicionalistas y visitantes en una jornada marcada por las costumbres y el encuentro comunitario.
En San Carlos más de 200 jinetes participaron de la tradicional Cabalgata a los Claveles
San Carlos reunió a más de 200 jinetes en la tradicional Cabalgata a los Claveles, una celebración que destacó la identidad y las costumbres locales
La actividad partió desde el Teatro Municipal Neyú Mapú, donde se concentró la comitiva integrada por más de 200 jinetes. El recorrido estuvo encabezado por el intendente Alejandro Morillas y contó con la participación de las Flores de la Tradición, representantes vendimiales, vecinos y turistas que se sumaron a esta celebración.
El destino fue el Campo Vega, ubicado a los pies del Cerro de los Claveles, uno de los escenarios emblemáticos de esta propuesta que año tras año mantiene vigente una de las tradiciones más arraigadas del departamento.
San Carlos mantuvo viva una de sus celebraciones más tradicionales
Una vez finalizada la cabalgata, los asistentes disfrutaron de una propuesta artística integrada por las actuaciones de Los Reseros de Uco, El Legado, Los Cordilleranos, Sabrina Gallardo y Los Labriegos.
La música y las expresiones culturales acompañaron una jornada que volvió a poner en valor el patrimonio histórico y las costumbres que forman parte de la identidad de San Carlos.
Uno de los momentos más emotivos se vivió con la entrega del tradicional Clavel del Aire a las mujeres presentes. El gesto recupera una antigua costumbre gaucha según la cual los hombres ascendían al cerro para recolectar esta flor perfumada y entregarla a sus seres queridos como símbolo de afecto y encuentro.
Una tradición que une generaciones
Más allá del recorrido y los espectáculos, la Cabalgata a los Claveles volvió a consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional que fortalece el vínculo entre la comunidad y sus raíces.
La celebración permitió reunir a vecinos y visitantes alrededor de una costumbre que forma parte de la historia local, manteniendo vivo un legado cultural que ha logrado trascender generaciones y convertirse en una de las actividades más tradicionales del calendario sancarlino.
La Municipalidad de San Carlos agradece a todos los jinetes, centros tradicionalistas, familias, artistas y visitantes que fueron parte de esta jornada, acompañando y manteniendo vivas las tradiciones que nos identifican como pueblo.
En pocas palabras
- San Carlos: más de 200 jinetes participaron en la tradicional Cabalgata a los Claveles.
- Celebración: la actividad destaca la identidad y las costumbres locales con más de 60 años de historia.
- Encuentro: la jornada incluyó expresiones artísticas y la entrega del tradicional Clavel del Aire.