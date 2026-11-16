En San Carlos más de 200 jinetes participaron de la tradicional Cabalgata a los Claveles

La celebración destaca la identidad y las costumbres locales con más de 60 años de historia.

San Carlos mantuvo viva una de sus celebraciones más tradicionales

Una vez finalizada la cabalgata, los asistentes disfrutaron de una propuesta artística integrada por las actuaciones de Los Reseros de Uco, El Legado, Los Cordilleranos, Sabrina Gallardo y Los Labriegos.

La música y las expresiones culturales acompañaron una jornada que volvió a poner en valor el patrimonio histórico y las costumbres que forman parte de la identidad de San Carlos.

Uno de los momentos más emotivos se vivió con la entrega del tradicional Clavel del Aire a las mujeres presentes. El gesto recupera una antigua costumbre gaucha según la cual los hombres ascendían al cerro para recolectar esta flor perfumada y entregarla a sus seres queridos como símbolo de afecto y encuentro.

La jornada incluyó expresiones artísticas y la entrega del tradicional Clavel del Aire.

Una tradición que une generaciones

Más allá del recorrido y los espectáculos, la Cabalgata a los Claveles volvió a consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional que fortalece el vínculo entre la comunidad y sus raíces.

La celebración permitió reunir a vecinos y visitantes alrededor de una costumbre que forma parte de la historia local, manteniendo vivo un legado cultural que ha logrado trascender generaciones y convertirse en una de las actividades más tradicionales del calendario sancarlino.

La Municipalidad de San Carlos agradece a todos los jinetes, centros tradicionalistas, familias, artistas y visitantes que fueron parte de esta jornada, acompañando y manteniendo vivas las tradiciones que nos identifican como pueblo.