Aguinaldo de diciembre 2026 en Argentina: fechas límite de cobro, beneficiarios y fórmula de cálculo

Por disposición legal, el monto equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el beneficiario durante el segundo semestre del año, comprendido entre los meses de julio y diciembre.

Fechas de pago del aguinaldo de diciembre 2026: plazos legales y cronograma ANSES

El calendario de acreditación varía según se trate de empleados en actividad o de titulares del sistema previsional: