Aguinaldo de diciembre 2026 en Argentina: fechas límite de cobro, beneficiarios y fórmula de cálculo

El aguinaldo de diciembre 2026 corresponde a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se liquida en la Argentina (la primera se abona en junio). Este derecho salarial y previsional alcanza a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia y a los jubilados y pensionados del sistema nacional.
Por disposición legal, el monto equivale exactamente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el beneficiario durante el segundo semestre del año, comprendido entre los meses de julio y diciembre.
Fechas de pago del aguinaldo de diciembre 2026: plazos legales y cronograma ANSES
El calendario de acreditación varía según se trate de empleados en actividad o de titulares del sistema previsional:
- Vencimiento legal para trabajadores registrados: la legislación laboral fija como fecha límite el viernes 18 de diciembre de 2026 para el pago de la segunda cuota del SAC.
- Margen de tolerancia de cuatro días hábiles: las empresas cuentan con un plazo administrativo adicional de hasta cuatro jornadas hábiles posteriores al vencimiento, lo que extiende la fecha tope definitiva hasta el jueves 24 de diciembre.
- Jubilados y pensionados de ANSES: perciben el medio aguinaldo en la misma fecha y cuenta bancaria que su prestación principal. Los depósitos se distribuyen entre la segunda, tercera y cuarta semana de diciembre según el nivel de ingresos y la terminación del DNI, conforme al calendario oficial que publica el organismo al inicio del mes.
Quiénes cobran el Sueldo Anual Complementario y cómo se determina el monto
Para verificar que la liquidación de fin de año sea correcta, es necesario considerar los parámetros generales de aplicación:
- Beneficiarios alcanzados: perciben el SAC los trabajadores asalariados registrados del sector privado y público, junto con los jubilados y pensionados a cargo de la ANSES.
- Criterio del mejor haber del semestre: se toma como base el sueldo o haber mensual más alto devengado entre julio y diciembre de 2026 y se divide por dos. No se promedian los salarios del semestre, sino que prevalece el pico remunerativo del período.
Cómo calcular el aguinaldo proporcional si no se trabajó el semestre completo
Cuando un trabajador ingresó a su empleo después del 1° de julio o no completó los seis meses de actividad requeridos dentro del segundo semestre, el aguinaldo de diciembre se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado:
- Fórmula de cálculo proporcional: se debe dividir el mejor salario mensual por los 12 meses del año y multiplicar ese resultado por la cantidad de meses trabajados en el semestre: (Mejor salario mensual / 12) x Meses trabajados
- Ejemplo práctico: si un empleado registra una remuneración de referencia de $100.000 y prestó servicios durante seis meses, la cuenta (100.000 / 12) x 6 arroja un aguinaldo de $50.000. En caso de haber trabajado menos meses, se reemplaza el multiplicador por la cantidad exacta de meses completos desde la fecha de inicio de actividades.
En pocas palabras
- Aguinaldo de diciembre: Corresponde a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y alcanza a trabajadores registrados y jubilados.
- Fechas de pago: El plazo legal para empleados es el 18 de diciembre, con un margen hasta el 24; jubilados lo cobran con su prestación.
- Cálculo proporcional: Si no se trabajó el semestre completo, se liquida según los meses trabajados con la fórmula (Mejor salario / 12) x Meses trabajados.
Resumen generado por Thinkindot AI