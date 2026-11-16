Jugaba al fútbol, recibió un pelotazo en la cabeza y falleció: tenía 16 años

Abel Núñez perdió la vida tras recibir un impacto en su cabeza.

Cómo fue el accidente de Abel Núñez, el juvenil de Fútbol Club Ezeiza

La fatalidad ocurrió mientras se disputaba el encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, escenario donde Ezeiza FC se medía ante el "Rayo Rojo".

En una acción propia del desarrollo del juego, Núñez - futbolista de la categoría 2008 que vestía la camiseta número 10 - recibió el impacto directo del balón producto de un fuerte rechazo y se desplomó de inmediato sobre el césped sin mostrar reacción.

Ante la dramática escena, los cuerpos médicos ingresaron con urgencia al terreno de juego para brindarle los primeros auxilios y dispusieron su inmediato traslado hacia un centro de salud de la zona. En simultáneo, las autoridades presentes resolvieron suspender en el acto el encuentro y extendieron la medida al compromiso de la Sexta División que debía jugarse a continuación.

Una vez ingresado en el hospital los profesionales constataron la gravedad de la lesión y decidieron someter al juvenil a una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, el adolescente no logró sobreponerse a la compleja evolución y falleció durante el fin de semana, noticia que conmocionó tanto al fútbol de campo como al futsal, disciplina en la que Núñez también se desempeñaba desde comienzos de 2024 como integrante del plantel de Reserva del club Nueva Estrella.

Los mensajes de los clubes de Abel Núñez

La institución de Ezeiza fue la encargada de confirmar la triste noticia mediante un escrito en sus canales oficiales: "La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar".

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Además, Abel Núñez también jugaba al futsal en el club Nueva Estrella, quienes también le dedicaron unas sentidas palabras: "Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen".