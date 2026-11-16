Adiós a las manchas de comida quemada: cómo revivir tus ollas Essen usando una papa cortada

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

El paso a paso para devolverle el esplendor original a tu recipiente es muy sencillo:

Cortar una papa mediana por la mitad y tener a mano un poco de sal gruesa (o bicarbonato de sodio en su defecto). Espolvorear una generosa cantidad de sal gruesa directamente sobre la zona de la olla que presenta restos quemados o manchas oscuras por el calor. Tomar una de las mitades de la papa con la pulpa hacia abajo y utilizarla como si fuera una esponja. Realizar movimientos circulares firmes sobre la sal y la superficie manchada. A medida que la pulpa suelta su jugo, formará una pasta natural que irá levantando la suciedad. Si la cara de la papa se ensucia mucho, basta con cortar una fina rodaja para renovar la superficie. Una vez removida la mayor parte de la costra quemada, dejar reposar los jugos sobre el metal durante unos 5 minutos para que la acidez termine de aflojar los residuos rebeldes.

Enjuague y cuidados finales para evitar daños

Una vez completado este proceso de limpieza manual, es fundamental enjuagar la pieza con abundante agua tibia y detergente común utilizando el lado suave de una esponja tradicional.

Cabe recordar que en las ollas que cuentan con recubrimiento antiadherente interior, este procedimiento debe aplicarse únicamente en la base y las paredes exteriores de aluminio, evitando siempre la fricción abrasiva sobre el teflón o la cerámica.

El paso final consiste en secar la olla de inmediato con un paño de microfibra limpio para evitar marcas de agua. Con este sencillo truco casero, el utensilio recupera su aspecto impecable y queda listo para seguir acompañando las recetas de todos los días.