Mendoza recibirá una vez más al Campus de Estefanía Banini y los Try Outs del Terrassa de España

Estefanía Banini retornó al fútbol sudamericano y volverá a transmitir su fútbol en Mendoza. Gentileza Kick Ball Stars

La actividad, como ya es costumbre, está orientada al crecimiento y desarrollo técnico y táctico de las nuevas generaciones de jugadoras de todo el país.

Oportunidad de proyección europea con los Try Outs del Terrassa FC

En paralelo, durante las cuatro jornadas se desarrollarán por cuarta vez en Mendoza los Try Outs del Terrassa FC de Barcelona.

Más de 15 futbolistas han viajado a Europa en el último año. Gentileza Kick Ball Stars

Entrenadores especializados viajaran desde España para trabajar durante 4 jornadas en doble turno con la metodología europea y sobre todo con la gran oportunidad de sumarse a la lista de casos de éxito de más de 15 futbolistas mendocinos surgidos de las ediciones anteriores de esta experiencia y que actualmente están radicados en Europa jugando en clubes de España e Italia.

La convocatoria a los Try Outs está abierta tanto a futbolistas como a clubes, escuelas de fútbol, coordinadores y entrenadores que busquen brindar visibilidad internacional a sus equipos.

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Datos clave del evento

Fecha: Del 10 al 13 de diciembre de 2026.

Del 10 al 13 de diciembre de 2026. Sede: Predio Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).

Predio Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza). Alojamiento disponible: Dormis Malbec.

Dormis Malbec. Inscripciones y reservas: Se puede congelar el cupo individual o de delegación con un anticipo de $30.000.

Se puede congelar el cupo individual o de delegación con un anticipo de $30.000. A beneficio: todos los inscriptos deberán presentarse con una caja de leche para la Fundación CONIN.

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