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Mendoza recibirá una vez más al Campus de Estefanía Banini y los Try Outs del Terrassa de España

Mendoza recibirá una vez más una destacada doble propuesta futbolística de nivel internacional: el Campus de Estefanía Banini y los Try Outs del Terrassa FC de España.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Estefanía Banini y los españoles del Terrassa llegarán en diciembre.

Estefanía Banini y los españoles del Terrassa llegarán en diciembre.

Del 10 al 13 de diciembre próximo, Mendoza recibirá una vez más la destacada doble propuesta futbolística de nivel internacional organizada por Kick Ball Stars: una nueva edición del Campus de Estefanía Banini y los Try Outs del Terrassa FC de España.

Ambos eventos se llevarán a cabo de forma paralela en las instalaciones de la Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras).

Formación y desarrollo para el fútbol femenino

Estefanía Banini, máxima referente histórica del fútbol femenino nacional, culminará el 2026, año marcado por su regreso al fútbol sudamericano para jugar en Colo Colo de Chile, compartiendo su experiencia y conocimientos en un campus integral.

Estefanía Banini retornó al fútbol sudamericano y volverá a transmitir su fútbol en Mendoza.

Estefanía Banini retornó al fútbol sudamericano y volverá a transmitir su fútbol en Mendoza.

La actividad, como ya es costumbre, está orientada al crecimiento y desarrollo técnico y táctico de las nuevas generaciones de jugadoras de todo el país.

Oportunidad de proyección europea con los Try Outs del Terrassa FC

En paralelo, durante las cuatro jornadas se desarrollarán por cuarta vez en Mendoza los Try Outs del Terrassa FC de Barcelona.

Más de 15 futbolistas han viajado a Europa en el último año.

Más de 15 futbolistas han viajado a Europa en el último año.

Entrenadores especializados viajaran desde España para trabajar durante 4 jornadas en doble turno con la metodología europea y sobre todo con la gran oportunidad de sumarse a la lista de casos de éxito de más de 15 futbolistas mendocinos surgidos de las ediciones anteriores de esta experiencia y que actualmente están radicados en Europa jugando en clubes de España e Italia.

La convocatoria a los Try Outs está abierta tanto a futbolistas como a clubes, escuelas de fútbol, coordinadores y entrenadores que busquen brindar visibilidad internacional a sus equipos.

Datos clave del evento

  • Fecha: Del 10 al 13 de diciembre de 2026.
  • Sede: Predio Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras, Mendoza).
  • Alojamiento disponible: Dormis Malbec.
  • Inscripciones y reservas: Se puede congelar el cupo individual o de delegación con un anticipo de $30.000.
  • A beneficio: todos los inscriptos deberán presentarse con una caja de leche para la Fundación CONIN.

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