El caballo islandés es el tesoro de los vikingos que sigue intacto mil años después. Esta raza equina se mantiene como una de las más puras del planeta gracias a leyes estrictas que prohíben la entrada de otros caballos y no dejan regresar a los que salen de la isla. ¿Lo sabías?
Hace más de 1000 años, los vikingos llevaron estos caballos a Islandia y desde entonces han vivido separados de las demás razas del mundo
En Islandia se toma en serio el cuidado de sus caballos y gracias a tantos siglos de aislamiento, estos caballitos conservan características muy especiales
En Islandia se toman tan en serio el cuidado de sus caballos que ningún caballo extranjero tiene permitido entrar al país. Y hay una regla todavía más estricta: si un caballo islandés sale de la isla, jamás podrá regresar, aunque haya nacido y vivido allí toda su vida.
Hace más de 1000 años los vikingos llevaron estos caballos a Islandia y desde entonces han vivido separados de las demás razas del mundo
Hace más de mil años, entre los siglos IX y X, los navegantes vikingos desembarcaron en Islandia con caballos procedentes de las Islas Británicas, descendientes de antiguos ponis celtas. Aquellos animales tuvieron que adaptarse a inviernos gélidos, terrenos repletos de rocas y épocas con muy poco alimento. Ese entorno tan extremo forjó una raza fuerte y resistente, que durante generaciones fue importante para el trabajo agrícola y el transporte de personas por caminos montañosos.
Hoy en día, el caballo islandés es considerado una de las razas más antiguas y puras de la Tierra. Por eso, para cuidar ese patrimonio genético, el país aplica una regla contundente: está prohibido importar cualquier ejemplar y, si un caballo islandés viaja al exterior, tiene prohibido regresar para siempre. De este modo, evitan la entrada de enfermedades y cruces con otras razas.
Aunque mide entre 1,35 y 1,50 metros de altura y pesa entre 300 y 500 kilos, posee extremidades muy firmes y un cuerpo musculoso capaz de llevar jinetes adultos sin dificultad. Su pelaje de invierno es grueso y tupido para soportar la nieve, con crines abundantes y tonos variados que van del negro y castaño hasta patrones con manchas.
Su éxito internacional también se debe a su carácter dócil e inteligente, ideal tanto para niños como para programas de terapia ecuestre. Además de trotar y galopar, domina dos andares únicos: una marcha suave y estable donde el jinete casi no siente rebotes y una marcha veloz de carrera.
En pocas palabras
- Caballos islandeses: tesoro vikingo puro con más de 1000 años de aislamiento.
- Preservación genética: leyes estrictas prohíben importar caballos y no permiten el regreso de los que salen.
- Características únicas: Rraza resistente con andares especiales, adaptada a climas extremos y de carácter dócil.