Hace más de 1000 años, los vikingos llevaron estos caballos a Islandia y desde entonces han vivido separados de las demás razas del mundo

Hoy en día, el caballo islandés es considerado una de las razas más antiguas y puras de la Tierra. Por eso, para cuidar ese patrimonio genético, el país aplica una regla contundente: está prohibido importar cualquier ejemplar y, si un caballo islandés viaja al exterior, tiene prohibido regresar para siempre. De este modo, evitan la entrada de enfermedades y cruces con otras razas.

Gracias a tantos siglos de aislamiento, estos caballitos conservaron características muy especiales.

Aunque mide entre 1,35 y 1,50 metros de altura y pesa entre 300 y 500 kilos, posee extremidades muy firmes y un cuerpo musculoso capaz de llevar jinetes adultos sin dificultad. Su pelaje de invierno es grueso y tupido para soportar la nieve, con crines abundantes y tonos variados que van del negro y castaño hasta patrones con manchas.

Su éxito internacional también se debe a su carácter dócil e inteligente, ideal tanto para niños como para programas de terapia ecuestre. Además de trotar y galopar, domina dos andares únicos: una marcha suave y estable donde el jinete casi no siente rebotes y una marcha veloz de carrera.