Encontraron un caballo muerto y rescataron a 7 con signos de desnutrición en una bodega de Luján

Los caballos encontrados en una finca de Agrelo, Luján, estaban en estado delidado. Foto: Ministerio de Seguridad

Además, durante la inspección, un empleado de la bodega indicó que los animales no tenían una persona responsable de su cuidado y alimentación.

Investigan las condiciones en las que estaban los caballos

Ante las malas condiciones en que estaban los animales, el fiscal de Delitos No Especializados Martín Lucero ordenó el secuestro de los caballos y los bovinos que se encontraban en la finca, para que sean revisados por un veterinario y comenzar con los tratamientos necesarios para su recuperación.

Los resultados serán importantes para determinar el estado de salud de los animales y establecer las posibles responsabilidades por su cuidado. Mientras tanto, los 7 caballos rescatados con vida quedaron bajo la tutela y resguardo de la Asociación Pempa (Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos).

La investigación deberá establecer si hubo maltrato animal, una conducta contemplada en la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. La norma incluye, entre otras conductas, la falta de alimentación suficiente.

Además del secuestro de los caballos, la Policía también se llevó una escopeta que estaba en el lugar sin los papeles correspondientes.