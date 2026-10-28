Un caballo muerto y otros 7 en estado muy delicado fueron encontrados en una bodega de Agrelo, en Luján de Cuyo. La inspección fue realizada por la Policía Rural que constató el horror y el mal estado general en el que estaban los animales. La causa es investigada como posible maltrato animal.
Encontraron un caballo muerto y rescataron a 7 con signos de desnutrición en una bodega de Luján
La Policía detectó 7 caballos en muy mal estado y otro muerto en una finca de Agrelo, Luján. La Fiscalía ordenó el secuestro de los animales
Luego de ver el pésimo estado en el que estaban los caballos, el hallazgo más grave ocurrió el martes cuando avanzaron hacia el interior de la finca ubicada en la ruta 86, en Agrelo. Allí vieron un potrillo muerto y con un marcado deterioro de su condición corporal.
Como si fuese poco, también encontraron 5 bovinos que también estaban en un estado que alarmó a los efectivos de la Policía Rural e hicieron los avisos correspondientes a la Oficina Fiscal Luján-Uspallata, desde donde se inició la investigación por el mal estado de los animales.
Además, durante la inspección, un empleado de la bodega indicó que los animales no tenían una persona responsable de su cuidado y alimentación.
Investigan las condiciones en las que estaban los caballos
Ante las malas condiciones en que estaban los animales, el fiscal de Delitos No Especializados Martín Lucero ordenó el secuestro de los caballos y los bovinos que se encontraban en la finca, para que sean revisados por un veterinario y comenzar con los tratamientos necesarios para su recuperación.
Los resultados serán importantes para determinar el estado de salud de los animales y establecer las posibles responsabilidades por su cuidado. Mientras tanto, los 7 caballos rescatados con vida quedaron bajo la tutela y resguardo de la Asociación Pempa (Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos).
La investigación deberá establecer si hubo maltrato animal, una conducta contemplada en la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. La norma incluye, entre otras conductas, la falta de alimentación suficiente.
Además del secuestro de los caballos, la Policía también se llevó una escopeta que estaba en el lugar sin los papeles correspondientes.
En pocas palabras
- Hallazgo grave: se encontró un caballo muerto y otros 7 en estado de desnutrición en una finca de Agrelo, Luján.
- Investigación policial: la Policía Rural intervino tras una orden de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata por presunto maltrato animal.
- Rescate y tratamiento: los 7 equinos rescatados quedaron a cargo de la Asociación Pempa para su recuperación y tratamiento veterinario.