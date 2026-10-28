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Un delincuente robó un auto de una casa, chocó en plena persecución policial y escapó en Las Heras

El delincuente rompió el motor del portón eléctrico para ingresar a la casa, destrozó el auto y lo robó. Tras un choque, huyó a pie y fue buscado con drones

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Un delincuente robó un auto en la casa de una mujer, fue perseguido por la Policía hasta que chocó y escapó. 

Un delincuente robó un auto en la casa de una mujer, fue perseguido por la Policía hasta que chocó y escapó. 

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un delincuente robó un auto de una vivienda ubicada en las calles Ballofet y Verdaguer, en el límite entre Capital y Las Heras, en la madrugada de este miércoles. Tras una persecución policial, el ladrón chocó contra una columna en una rotonda y escapó a pie. La Policía lo buscó con drones, pero no lo encontraron.

El robo ocurrió alrededor de las 4 de este miércoles, cuando el delincuente rompió el motor del portón eléctrico de una casa, de calle Ballofet, ingresó a la cochera y se llevó el Honda Fit.

La dueña de casa y del auto indicó a radio Nihuil que dormía cuando escuchó los ruidos en su cochera. Decidió encerrarse y cuando no escuchó más nada llamó al 911 y dio las características de su auto.

Persecución para atrapar a un delincuente

Los policías que patrullaban por la zona detectaron el vehículo robado cuando circulaba por la plaza Pedro del Castillo y comenzaron una persecución. Sin importarle nada, el ladrón se metió en contramano por calle Ituzaingó.

La fuga terminó en la rotonda de calles Coronel Díaz y Olascoaga, en Las Heras, donde el delincuente perdió el control del vehículo y chocó contra una columna.

Tras el choque, abandonó el auto y escapó corriendo. La Policía desplegó un amplio operativo en la zona y hasta usaron drones para dar con el delincuente, pero no fue detenido.

En pocas palabras

  • Robo de auto: un delincuente robó un auto tras romper el portón eléctrico de una casa en Las Heras.
  • Persecución y choque: el ladrón evadió a la policía, chocó contra una columna y escapó a pie.
  • Búsqueda infructuosa: se implementó un operativo con drones, pero el delincuente no fue localizado.
Resumen generado por Thinkindot AI

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