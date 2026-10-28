Un delincuente robó un auto de una vivienda ubicada en las calles Ballofet y Verdaguer, en el límite entre Capital y Las Heras, en la madrugada de este miércoles. Tras una persecución policial, el ladrón chocó contra una columna en una rotonda y escapó a pie. La Policía lo buscó con drones, pero no lo encontraron.
Un delincuente robó un auto de una casa, chocó en plena persecución policial y escapó en Las Heras
El delincuente rompió el motor del portón eléctrico para ingresar a la casa, destrozó el auto y lo robó. Tras un choque, huyó a pie y fue buscado con drones
El robo ocurrió alrededor de las 4 de este miércoles, cuando el delincuente rompió el motor del portón eléctrico de una casa, de calle Ballofet, ingresó a la cochera y se llevó el Honda Fit.
La dueña de casa y del auto indicó a radio Nihuil que dormía cuando escuchó los ruidos en su cochera. Decidió encerrarse y cuando no escuchó más nada llamó al 911 y dio las características de su auto.
Persecución para atrapar a un delincuente
Los policías que patrullaban por la zona detectaron el vehículo robado cuando circulaba por la plaza Pedro del Castillo y comenzaron una persecución. Sin importarle nada, el ladrón se metió en contramano por calle Ituzaingó.
La fuga terminó en la rotonda de calles Coronel Díaz y Olascoaga, en Las Heras, donde el delincuente perdió el control del vehículo y chocó contra una columna.
Tras el choque, abandonó el auto y escapó corriendo. La Policía desplegó un amplio operativo en la zona y hasta usaron drones para dar con el delincuente, pero no fue detenido.
En pocas palabras
- Robo de auto: un delincuente robó un auto tras romper el portón eléctrico de una casa en Las Heras.
- Persecución y choque: el ladrón evadió a la policía, chocó contra una columna y escapó a pie.
- Búsqueda infructuosa: se implementó un operativo con drones, pero el delincuente no fue localizado.