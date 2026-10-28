Un delincuente robó un auto de una casa, chocó en plena persecución policial y escapó en Las Heras

Persecución para atrapar a un delincuente

Los policías que patrullaban por la zona detectaron el vehículo robado cuando circulaba por la plaza Pedro del Castillo y comenzaron una persecución. Sin importarle nada, el ladrón se metió en contramano por calle Ituzaingó.

La fuga terminó en la rotonda de calles Coronel Díaz y Olascoaga, en Las Heras, donde el delincuente perdió el control del vehículo y chocó contra una columna.

Tras el choque, abandonó el auto y escapó corriendo. La Policía desplegó un amplio operativo en la zona y hasta usaron drones para dar con el delincuente, pero no fue detenido.