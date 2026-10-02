El caballo ciego que rompió tres récords Guinness y conquistó el mundo gracias a su cuidadora

Endo, el caballo ciego que rompió tres récords Guinness y conquistó el mundo

Morgan Wagner es una joven que le pidió a su abuela un regalo especial: un caballo que quisiera. Ella eligió a Endo y, con poca experiencia en el entrenamiento equino, comenzó a cuidarlo. Durante sus primeros años juntos, el caballo comenzó a sufrir una enfermedad conocida como "ceguera de la luna", la cual le provocaba dolor y lagrimeo.

Endo está totalmente ciego, pero gracias a su amazona Morgan Wagner, compitió en la disciplina de equitación de trabajo y se volvió famoso por su historia.

Para aliviar su malestar, la cuidadora le daba medicamentos, pero todo se complicó ante el avance de su enfermedad. Entonces Morgan empezó a prepararlo tapándole los ojos con una venda para que aprendiera a desplazarse a ciegas con la ayuda de su poni-guía.