El caballo ciego que rompió tres récords Guinness y conquistó el mundo gracias a su cuidadora

Los animales pueden lograr cosas increíbles y este caso no es la excepción. Endo se hizo conocido por ser un caballo que perdió completamente la vista después de sufrir durante años problemas oculares muy graves que obligaron a retirarle ambos ojos. Sin embargo, gracias a las enseñanzas de su cuidadora supo romper récords y hacer historia en el mundo.
Endo, el caballo ciego que rompió tres récords Guinness y conquistó el mundo
Morgan Wagner es una joven que le pidió a su abuela un regalo especial: un caballo que quisiera. Ella eligió a Endo y, con poca experiencia en el entrenamiento equino, comenzó a cuidarlo. Durante sus primeros años juntos, el caballo comenzó a sufrir una enfermedad conocida como "ceguera de la luna", la cual le provocaba dolor y lagrimeo.
Para aliviar su malestar, la cuidadora le daba medicamentos, pero todo se complicó ante el avance de su enfermedad. Entonces Morgan empezó a prepararlo tapándole los ojos con una venda para que aprendiera a desplazarse a ciegas con la ayuda de su poni-guía.
Cinco años después de que comenzaran las complicaciones de salud, los veterinarios determinaron que era necesario extraerle el ojo derecho. Lo peor vendría luego y seis meses después de la primera operación, la enfermedad obligó a extirparle también el ojo izquierdo a la edad de 13 años, dejando al caballo totalmente ciego.
Sin embargo, gracias a la preparación previa y su cuidado, Endo se recuperó de esta segunda intervención mucho más rápido gracias a la dedicación de Morgan. Aprendió a desenvolverse con normalidad hasta ser capaz de realizar todas las actividades que un caballo normal haría en su día a día.
Cuando Endo alcanzó los 19 años de edad, el animal se hizo conocido como el "caballo milagro" y ya para el año 2022 el caballo de 22 años logró tres títulos récord notables:
- Salto libre más alto realizado por un caballo ciego: 106 cm (3 pies 5,73 pulgadas)
- Mayor número de cambios de galope realizados por un caballo.
- El mejor tiempo para que un caballo ciego sortee cinco postes es de 6,93 segundos.
En pocas palabras
- Endo, el caballo ciego: a pesar de perder ambos ojos por graves problemas oculares, Endo rompió tres récords mundiales.
- Entrenamiento y superación: su cuidadora, Morgan Wagner, lo preparó para desplazarse sin ver, permitiéndole superar sus limitaciones.
- Récords Guinness: logró el salto libre más alto, mayor número de cambios de galope en un minuto y el mejor tiempo sorteando postes para un caballo ciego.