Chiqui Tapia le contestó al presidente de River: "No hay que instalar cosas que no existen"

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rompió el silencio y respondió a las constantes críticas que viene recibiendo la AFA sobre el arbitraje en las competencias del fútbol local.
Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rompió el silencio luego de las frecuentes críticas de River contra la entidad y le respondió a Stéfano Di Carlo, mandamás del Millonario
Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rompió el silencio y respondió a las constantes críticas que viene recibiendo la AFA sobre el arbitraje en las competencias del fútbol local.
El mandamás de la AFA puntualizó en las críticas de River, expresadas por su presidente Stéfano Di Carlo, luego del Superclásico en el que Boca venció al Millonario por 1 a 0 y éste último se fue con dos expulsados.
En diálogo con Radio La Red, post conferencia de prensa de los protagonistas que definirán la Tabla Anual, Chiqui Tapia respondió a los dichos de Stéfano Di Carlo, presidente de River. "No se puede criticar a los árbitros a una semana de que empiecen a dirigir, no se puede juzgar a nadie que tiene que tomar decisiones en fracciones de segundos", señaló el mandatario de la AFA.
"Si queremos un mejor fútbol, todos tenemos que colaborar; mientras más lo hagamos, más fácil va a ser el desempeño. No hay que instalar cosas que no existen, ni predisponer mal a la gente", apuntó.
Contundente con su mensaje, directo hacia River, Tapia manifestó en otro sentido: "Tenemos que disfrutar el fútbol argentino, donde hay equipos que tienen la chance de salir campeón, cuando antes no la tenían. No es como en otras ligas que salen campeón unos pocos".
Esta respuesta llega luego de que River criticara a la AFA y pidiera que Nicolás Ramírez no dirija más al Millonario. "Ramírez es un mal árbitro y alguien que fue decididamente a complicar el partido. Después la dinámica arbitral que diseña AFA no es nada que no sepamos", había señalado Stéfano Di Carlo previamente.