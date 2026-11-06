Chiqui Tapia le contestó al presidente de River: "No hay que instalar cosas que no existen"

"Si queremos un mejor fútbol, todos tenemos que colaborar; mientras más lo hagamos, más fácil va a ser el desempeño. No hay que instalar cosas que no existen, ni predisponer mal a la gente", apuntó.

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Contundente con su mensaje, directo hacia River, Tapia manifestó en otro sentido: "Tenemos que disfrutar el fútbol argentino, donde hay equipos que tienen la chance de salir campeón, cuando antes no la tenían. No es como en otras ligas que salen campeón unos pocos".

Esta respuesta llega luego de que River criticara a la AFA y pidiera que Nicolás Ramírez no dirija más al Millonario. "Ramírez es un mal árbitro y alguien que fue decididamente a complicar el partido. Después la dinámica arbitral que diseña AFA no es nada que no sepamos", había señalado Stéfano Di Carlo previamente.