Cuándo fue la última vez que Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentaron en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima: Tomás Giménez; Diego Mondino, Joaquín Varela y Franco Meritello; Lucas Arce, Matías Villarreal, Oscar Garrido y Fernando Bersano; Santiago Solari y Matías Nouet; Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe.

Independiente Rivadavia: Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Gustavo Turraca, Sebastián Navarro, Enzo Martínez y Pablo Palacio; Lucas Ambrogio y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez.

La historia se volvió a repetir y el Lobo volvió a festejar el 3 de julio de ese mismo año, cuando le ganó 2 a 0 a su clásico rival, por la fecha 22, en un partido que se jugó en ese mismo escenario. En esa ocasión los Mensanas se impusieron gracias a los goles de Diego Mondino (uno de los jugadores que sigue en el plantel junto a Nicolás Romano) y Santiago Solari.

Independiente Rivadavia le ganaba el clásico a Gimnasia y Esgrima por Copa Argentina

El 23 de de febrero del 2022, Independiente Rivadavia ganó el clásico, por la Copa Argentina, en el partido que se disputó en el Malvinas Argentinas. Los goles los convirtieron Lucas Ambrogio y Matías Quiroga.

Tras cuatro años vuelven a enfrentarse en el Víctor Legrotaglie Mensanas y Leprosos en el segundo cruce en Primera División que tiene a sabor a revancha para el Lobo.