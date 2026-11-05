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Cuándo fue la última vez que Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se enfrentaron en el Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se medirán este sábado por el Torneo Clausura. Hace cuatro años que no se enfrentan en el estadio Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Santiago Solari le dio la victoria a Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia, en el último partido que jugaron en el 2022 en el Víctor Legrotaglie, que fue por el Torneo de la Primera Nacional.

Santiago Solari le dio la victoria a Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia, en el último partido que jugaron en el 2022 en el Víctor Legrotaglie, que fue por el Torneo de la Primera Nacional.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se medirán este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie en una nueva edición del clásico, por la fecha 16 y última del Torneo Clausura. El equipo de Darío Franco y Alfredo Berti tendrán su segundo cruce en el año, tras goleada de la Lepra por 5 a 1, en el Apertura, el 26 de abril, en el Bautista Gargantini.

Gimnasia y Esgrima, el equipo que era dirigido por Luca Marcogiuseppe, venci&oacute; a la Lepra en el 2022 en el Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima, el equipo que era dirigido por Luca Marcogiuseppe, venció a la Lepra en el 2022 en el Legrotaglie.

Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia en el Víctor Legrotaglie

El 22 de octubre de 2022 los tuvo como protagonistas al Lobo y la Lepra, en el Torneo de La Primera Nacional. Se enfrentaron en el Reducido, en los cuartos de final, y el Mensana le ganó 1 a 0 a la Lepra, con gol de Santiago Solari a los 23' del segundo tiempo y accedió a las semifinales. El elenco local era orientado por Luca Marcogiuseppe y a los Azules los conducía Gabriel Gómez.

Así formaron Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia:

Gimnasia y Esgrima: Tomás Giménez; Diego Mondino, Joaquín Varela y Franco Meritello; Lucas Arce, Matías Villarreal, Oscar Garrido y Fernando Bersano; Santiago Solari y Matías Nouet; Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe.

Independiente Rivadavia: Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Gustavo Turraca, Sebastián Navarro, Enzo Martínez y Pablo Palacio; Lucas Ambrogio y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez.

La historia se volvió a repetir y el Lobo volvió a festejar el 3 de julio de ese mismo año, cuando le ganó 2 a 0 a su clásico rival, por la fecha 22, en un partido que se jugó en ese mismo escenario. En esa ocasión los Mensanas se impusieron gracias a los goles de Diego Mondino (uno de los jugadores que sigue en el plantel junto a Nicolás Romano) y Santiago Solari.

Independiente Rivadavia le ganaba el clásico a Gimnasia y Esgrima por Copa Argentina

El 23 de de febrero del 2022, Independiente Rivadavia ganó el clásico, por la Copa Argentina, en el partido que se disputó en el Malvinas Argentinas. Los goles los convirtieron Lucas Ambrogio y Matías Quiroga.

Tras cuatro años vuelven a enfrentarse en el Víctor Legrotaglie Mensanas y Leprosos en el segundo cruce en Primera División que tiene a sabor a revancha para el Lobo.

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