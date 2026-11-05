Cómo hacer un mosquitero casero y económico para proteger las ventanas este verano

Otra opción moderna son las cintas magnéticas, que tienen imanes para sacar la protección sin dejar marcas permanentes. Para quienes buscan un mosquitero rígido y resistente por varios años, la mejor elección es una estructura con listones de madera unidos con grapas o escuadras.

El proceso de armado es simple y solo requiere tres pasos:

Es importante evitar que los mosquitos entren a tu casa en verano y es posible al crear este mosquitero casero.

Primero, medí con un metro el ancho y el alto del marco interior de la ventana. Toma las medidas y quédate con el número más pequeño para no pasarte. Ahora pasa un trapo húmedo por el borde de la ventana y sécalo bien para que el pegamento agarre sin problemas. Coloca la tira adhesiva de velcro todo alrededor del marco de la ventana y presiona con los dedos. Corta la malla dejando entre 1 y 2 centímetros extra por cada lado. Pégala sobre el velcro estirándola para que no queden arrugas. Por último, corta lo que sobre con unas tijeras o cúter y saca la tela sobrante de los bordes.

De esta forma, con solo comprar los elementos necesarios, podrás ventilar la casa sin tener mosquitos ni comprar mosquiteros caros, ya que esto es posible en cuestión de minutos y con muy poco presupuesto.