Con la llegada del calor y del verano, los mosquitos y otros insectos vuelven a invadir las casas, pero para evitar picaduras y, al mismo tiempo, mantener las habitaciones frescas, cada vez más personas optan por ponerse manos a la obra con sus propias mosquiteras. En este caso, con algunos ingredientes y pocos minutos podrás crear tu propia trampa para mosquitos.
Esta alternativa no solo evita obras complicadas en casa, sino que también resulta mucho más barata que comprar modelos prefabricados y se adapta a ventanas de medidas especiales.
Adiós mosquitos: cómo hacer un mosquitero casero y económico para proteger las ventanas este verano
Hoy existen varias opciones fáciles de hacer un mosquitero según las necesidades de cada vivienda. La alternativa más rápida usa cinta velcro adhesiva, un método ideal para personas que viven de alquiler porque no se necesita hacer agujeros ni usar herramientas complejas.
Otra opción moderna son las cintas magnéticas, que tienen imanes para sacar la protección sin dejar marcas permanentes. Para quienes buscan un mosquitero rígido y resistente por varios años, la mejor elección es una estructura con listones de madera unidos con grapas o escuadras.
El proceso de armado es simple y solo requiere tres pasos:
- Primero, medí con un metro el ancho y el alto del marco interior de la ventana. Toma las medidas y quédate con el número más pequeño para no pasarte.
- Ahora pasa un trapo húmedo por el borde de la ventana y sécalo bien para que el pegamento agarre sin problemas.
- Coloca la tira adhesiva de velcro todo alrededor del marco de la ventana y presiona con los dedos.
- Corta la malla dejando entre 1 y 2 centímetros extra por cada lado. Pégala sobre el velcro estirándola para que no queden arrugas.
- Por último, corta lo que sobre con unas tijeras o cúter y saca la tela sobrante de los bordes.
De esta forma, con solo comprar los elementos necesarios, podrás ventilar la casa sin tener mosquitos ni comprar mosquiteros caros, ya que esto es posible en cuestión de minutos y con muy poco presupuesto.
En pocas palabras
- Mosquiteros caseros: fabricar mosquiteros a medida permite ventilar, ahorrar y evitar obras con técnicas sencillas.
- Opciones económicas: se pueden usar tiras de velcro adhesivo o cintas magnéticas para una instalación sin perforaciones.
- Montaje rápido: el proceso de armado, que incluye medir, limpiar el marco y fijar la malla, se realiza en pocos minutos.