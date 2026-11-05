Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal: "Gracias por permitirme vivir un sueño"

La decisión de Ronaldo llega semanas después de haber abandonado abruptamente la concentración del elenco portugués en plena concentración durante la Liga de Naciones de la UEFA. Aquel episodio le implicó al jugador del Al-Nassr una sanción disciplinaria y un ruptura definitiva con el actual entrenador Jorge Jesús.

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De esta manera, Cristiano Ronaldo culmina su etapa como jugador de la Selección de Portugal luego de haber vestido la camiseta en 234 ocasiones, convertir 146 goles, y haber logrado tres títulos (la Euro 2016 y dos ediciones de la Liga de las Naciones UEFA).

"He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que comenzó cuando era solo un niño en Madeira, persiguiendo un balón. La camiseta que llevo siempre estará conmigo, el orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre estará en mí", sentenció Cristiano en su carta de despedida.

El Bicho debutó en Portugal a los 18 años, en un partido amistoso ante Kazajistán. Aquel 20 de agosto de 2003, Ronaldo reemplazó a Luís Figo en una Selección que estaba bajo la dirección técnica del brasileño Luiz Felipe Scolari. Su primer torneo con la Mayor fue la Eurocopa 2004. En aquel certamen, el atacante anotó dos goles.

En el recambio generacional posterior al Mundial 2006, la salida de Figo le dio a Cristiano el brazalete de capitán de la Selección de Portugal hasta los días que corren actualmente. Todo lo que vendría después sería historia. Ronaldo jugó seis Mundiales, una Eurocopa, cuatro Liga de las Naciones de La UEFA y un juego olímpico. Su camino hoy llega a su final luego de un enorme legado.