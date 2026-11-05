El corte temporal en el tránsito sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Boedo, en Luján, tiene que ver con trabajos de limpieza en el cantero central de la ruta para instalar los equipos que serán utilizados para la construcción de la tercera trocha.
Corte de calzada en Acceso Sur y Boedo de Luján por obras en el cantero central
El corte está previsto hasta las 14 de este jueves y rige la restricción del tránsito sobre la Acceso Este, a la altura de calle Boedo
Los trabajos se desarrollan en ambas manos del Acceso Sur y se extenderán aproximadamente hasta las 14 de este jueves. La vía rápida, ubicada junto al cantero central, quedó inhabilitada para permitir el trabajo de las máquinas.
Además, los vehículos tienen un solo carril habilitado por sentido de marcha. Las colectoras permanecen operativas como alternativa de paso.
Las autoridades pidieron a los conductores transitar con precaución, respetar la cartelería preventiva y acatar las indicaciones del personal de obra presente en la zona.
Detalles de la obra en Acceso Sur
La intervención corresponde a un plan integral de 18 kilómetros en el tramo de Luján de Cuyo, que abarca la construcción de una tercera trocha entre las calles Paso y Azcuénaga, además de nuevos puentes.
Los trabajos son realizados por la Unión Transitoria (UT) integrada por CEOSA y Da Fré & Dumandzic, con un presupuesto de U$S77 millones y un plazo estimado de 22 meses (con hitos a partir de los 12 meses).
El proyecto busca adaptar el Acceso Sur al caudal de vehículos y suprimir los cuellos de botella existentes. En esa línea, las nuevas estructuras en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola permitirán sostener el ancho de calzada, evitando frenadas bruscas y disminuyendo situaciones de riesgo vial.
La transformación beneficiará a más de 150.000 usuarios que transitan a diario entre el Gran Mendoza y Luján de Cuyo (incluyendo Carrodilla, Mayor Drummond, Chacras de Coria y la Ciudad de Luján), además de canalizar el flujo proveniente de los departamentos de Godoy Cruz y Maipú.
En pocas palabras
- Reducción de calzada: tránsito restringido en la Ruta Nacional 40 a la altura de Boedo hasta las 14 por obras.
- Desvíos y alternativas: la calzada rápida está inhabilitada; se circula por un carril por sentido y las colectoras están operativas.
- Detalles de la obra: se construye una tercera trocha en el Acceso Sur, con una inversión de USD 77 millones.