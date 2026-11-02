Acceso Este: este lunes cortan una lateral por la construcción de una rotonda en Guaymallén

Foto: Municipalidad de Guaymallén

Desde allí podrán continuar hacia el norte por calles Bandera de Los Andes o por Godoy Cruz.

También estará habilitada la salida por calle 9 de Julio/Higuerita, que permitirá tomar otras vías hacia el oeste, como calles Pedro del Castillo o Godoy Cruz.

Otra alternativa será salir por calle Ascasubi hacia el norte, aunque en ese caso se podrá circular solamente hasta Bandera de Los Andes, donde estará ubicado el corte.

También hay trabajos sobre el Acceso Este

Las obras en Urquiza se sumarán a otras intervenciones previstas sobre el corredor.

Foto: Municipalidad de Guaymallén

El sábado 31 de octubre comenzaron tareas de sellado de fisuras en el carril rápido del Acceso Este, en sentido hacia el este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.

Los trabajos avanzarán por tramos de aproximadamente 500 metros. Durante cada intervención quedarán habilitados los otros dos carriles para mantener la circulación.

Además, el sábado se realizó una reducción parcial de calzada a la altura de calle Urquiza, en la mano hacia el este, por tareas de erradicación de un árbol próximo a la rama de conexión con el acceso.

Cuánto durarán las restricciones

Guaymallén no informó un plazo concreto para finalizar la construcción de la rotonda ni para levantar el corte de la lateral norte.

El cronograma también dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de lluvia o humedad que impida trabajar de manera segura, las tareas podrán ser reprogramadas.

Mientras duren las obras en el Acceso Este, recomendaron circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras, especialmente en los horarios de mayor tránsito.