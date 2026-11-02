La circulación por el Acceso Este comienza con cambios desde este lunes 2 de noviembre en Guaymallén, por el avance de las obras viales. El principal corte será sobre la lateral norte, a la altura de calle Urquiza, donde comenzará la construcción de una futura rotonda.
Acceso Este: este lunes cortan una lateral por la construcción de una rotonda en Guaymallén
La circulación queda restringida en la lateral norte, entre Ascasubi y Arenales. Los trabajos se sumarán a las reducciones de calzada por obras en calle Urquiza
La intervención obligará a interrumpir el tránsito en la colectora a la altura con calle Ascasubi. Guaymallén informó que el corte se mantendrá mientras se desarrollen los trabajos, aunque no precisó cuántos días durará.
Por dónde circular durante el corte
Los conductores que utilicen la lateral norte podrán optar por distintas alternativas para continuar su recorrido. Una de las opciones será salir por calle Tirasso, cruzar el puente sobre el Acceso Este hacia el sur y retomar hacia el oeste por calle Elpidio González.
Desde allí podrán continuar hacia el norte por calles Bandera de Los Andes o por Godoy Cruz.
También estará habilitada la salida por calle 9 de Julio/Higuerita, que permitirá tomar otras vías hacia el oeste, como calles Pedro del Castillo o Godoy Cruz.
Otra alternativa será salir por calle Ascasubi hacia el norte, aunque en ese caso se podrá circular solamente hasta Bandera de Los Andes, donde estará ubicado el corte.
También hay trabajos sobre el Acceso Este
Las obras en Urquiza se sumarán a otras intervenciones previstas sobre el corredor.
El sábado 31 de octubre comenzaron tareas de sellado de fisuras en el carril rápido del Acceso Este, en sentido hacia el este, desde la unión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.
Los trabajos avanzarán por tramos de aproximadamente 500 metros. Durante cada intervención quedarán habilitados los otros dos carriles para mantener la circulación.
Además, el sábado se realizó una reducción parcial de calzada a la altura de calle Urquiza, en la mano hacia el este, por tareas de erradicación de un árbol próximo a la rama de conexión con el acceso.
Cuánto durarán las restricciones
Guaymallén no informó un plazo concreto para finalizar la construcción de la rotonda ni para levantar el corte de la lateral norte.
El cronograma también dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de lluvia o humedad que impida trabajar de manera segura, las tareas podrán ser reprogramadas.
Mientras duren las obras en el Acceso Este, recomendaron circular con precaución, respetar la señalización y prever demoras, especialmente en los horarios de mayor tránsito.
En pocas palabras
- Corte vehicular: interrumpen el tránsito en la lateral norte del Acceso Este en Guaymallén por construcción de rotonda.
- Desvíos disponibles: los conductores podrán usar calles Tirasso, Elpidio González, 9 de Julio/Higuerita y Ascasubi.
- Otras obras: se realizan trabajos de sellado de fisuras y reducción de calzada en el Acceso Este, mano al este.