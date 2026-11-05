Lencioni y Antonini, dos referentes de Gimnasia y Esgrima, hablaron del clásico ante Independiente Rivadavia

Facundo Lencioni dijo que el partido entre el Lobo y la Lepra es especial.

"Nosotros intentaremos lograr un resultado postivo para clasificar a los octavos de final. En los últimos partidos tuvimos un bajón futbolístico, a lo mejor fue que varias fechas antes aseguramos la permanencia, cuando te relajás te pasan por arriba", agregó Facundo Lencioni.

"Frente a Lanús volvimos a ser el equipo que queremos ser y nos eleva la confianza, los dos equipos necesitamos ganar. Nostotros queremos ganar para meternos dentro de los ocho equipos que están en los playoffs", aseguró el volante.

Facundo Lencioni es un jugador desequilibrante en Gimnasia y Esgrima.

El mensaje de Lencioni para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni les dejó un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima, que coparán el estadio Víctor Legrotaglie. "Quiero darle un agradecimiento a los hinchas que nos acompañaron todo el año de gran manera. Les respondimos dentro de la cancha, pudimos lograr el objetivo de poder jugar un año más en Primera y pedimos disculpas por el bajón que tuvimos en los últimos partidos. Vamos a dejar todo para ganar el clásico", aseguró el ex Belgrano.

La palabra de Fermín Antonini sobre el clásico entre el Lobo y la Lepra

Fermín Antonini fue otro de los jugadores del Lobo que habló del clásico ante Independiente Rivadavia. El volante central, reconoció: "Estamos viviendo días especiales, los clásicos son partidos aparte, hay que disfrutarlos. Estamos muy bien, tenemos la misma ilusión del hincha de poder ganar el partido".

"La clave estará en la concentración en los noventa minutos. Estos partidos tienen condimentos especiales, nosotros jugamos de local con nuestra gente y queremos lograr un resultado positivo", reconoció el mediocampista.

Fermín Antonini es el volante central de Gimnasia y Esgrima.

"Nosotros sabemos de la importancia que tiene este encuentro, vamos a salir a la cancha con la consigna de lograr los tres puntos. Queremos regalarles una alegría a nuestros hinchas porque tenemos que defender nuestra localía y cerrar el último partido en el Legrotaglie de la mejor manera", cerró.