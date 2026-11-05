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Torneo Clausura

Lencioni y Antonini, dos referentes de Gimnasia y Esgrima, hablaron del clásico ante Independiente Rivadavia

Facundo Lencioni y Fermín Antonini, dos de las figuras de Gimnasia y Esgrima, se refirieron al clásico ante Independiente Rivadavia

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Facundo Lencioni habló en la previa del clásico de Gimnasia y Esgrima ante Indpendiente Rivadavia, en el Víctor Legrotaglie.

Facundo Lencioni habló en la previa del clásico de Gimnasia y Esgrima ante Indpendiente Rivadavia, en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles de cara al clásico ante Independiente Rivadavia, que se jugará este sábado a las 15, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 16 y última de la primera fase del Torneo Clausura. Este jueves hablaron Facundo Lencioni y Fermín Antonini, dos de la figuras del equipo dirigido por Darío Franco.

Los dos jugadores mensanas dejaron sus sensaciones de lo que promete ser el partido del año, que se jugará en el Legrotaglie, entre el Lobo y la Lepra, los dos equipos del Parque, que tendrán su segundo enfrentamiento en la Liga Profesional. En el Apertura, el duelo lo ganó Independiente Rivadavia 5 a 1.

Fermín Antonini quiere regalarle una alegría a los hinchas del Lobo en el duelo ante la Lepra.

Fermín Antonini quiere regalarle una alegría a los hinchas del Lobo en el duelo ante la Lepra.

Facundo Lencioni y el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia

Facundo Lencioni admitió: "Llegamos con la mejores expectativas, el empate con Lanús nos dio mucha confianza con el rendiminto que tuvimos. Es un partido especial, pero no es una revancha por el resultado negativo que tuvimos en el Apertura; no es un encuentro más. Los dos equipos nos jugamos muchas cosas, será un compromiso muy disputado, el que cometa menos errores se quedará con los tres puntos"

Facundo Lencioni dijo que el partido entre el Lobo y la Lepra es especial.

Facundo Lencioni dijo que el partido entre el Lobo y la Lepra es especial.

"Nosotros intentaremos lograr un resultado postivo para clasificar a los octavos de final. En los últimos partidos tuvimos un bajón futbolístico, a lo mejor fue que varias fechas antes aseguramos la permanencia, cuando te relajás te pasan por arriba", agregó Facundo Lencioni.

"Frente a Lanús volvimos a ser el equipo que queremos ser y nos eleva la confianza, los dos equipos necesitamos ganar. Nostotros queremos ganar para meternos dentro de los ocho equipos que están en los playoffs", aseguró el volante.

Facundo Lencioni es un jugador desequilibrante en Gimnasia y Esgrima.

Facundo Lencioni es un jugador desequilibrante en Gimnasia y Esgrima.

El mensaje de Lencioni para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni les dejó un mensaje a los hinchas de Gimnasia y Esgrima, que coparán el estadio Víctor Legrotaglie. "Quiero darle un agradecimiento a los hinchas que nos acompañaron todo el año de gran manera. Les respondimos dentro de la cancha, pudimos lograr el objetivo de poder jugar un año más en Primera y pedimos disculpas por el bajón que tuvimos en los últimos partidos. Vamos a dejar todo para ganar el clásico", aseguró el ex Belgrano.

La palabra de Fermín Antonini sobre el clásico entre el Lobo y la Lepra

Fermín Antonini fue otro de los jugadores del Lobo que habló del clásico ante Independiente Rivadavia. El volante central, reconoció: "Estamos viviendo días especiales, los clásicos son partidos aparte, hay que disfrutarlos. Estamos muy bien, tenemos la misma ilusión del hincha de poder ganar el partido".

"La clave estará en la concentración en los noventa minutos. Estos partidos tienen condimentos especiales, nosotros jugamos de local con nuestra gente y queremos lograr un resultado positivo", reconoció el mediocampista.

Ferm&iacute;n Antonini es el volante central de Gimnasia y Esgrima.

Fermín Antonini es el volante central de Gimnasia y Esgrima.

"Nosotros sabemos de la importancia que tiene este encuentro, vamos a salir a la cancha con la consigna de lograr los tres puntos. Queremos regalarles una alegría a nuestros hinchas porque tenemos que defender nuestra localía y cerrar el último partido en el Legrotaglie de la mejor manera", cerró.

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