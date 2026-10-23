Facundo Lencioni no pierde de vista el clásico entre Gimnasia y la Lepra: "Soñamos con meter la frutilla del postre"

Su posición en la cancha es clave para generar juego en el Lobo y por eso es que Lencioni aclaró el sector en el que se siente más cómodo a la hora de tener la pelota. "Soy un jugador que por ahí arranca de la banda, pero su mayor juego la mayor parte del tiempo lo hago por adentro. Es una posición en la que me queda muy cómodo. Entre izquierda y derecha, prefiero más por izquierda, pero me da exactamente lo mismo. Darío (Franco) me da la libertad para ponerme en tres cuartos de cancha y eso hace que juegue muy cómodo", aclaró.

La Tabla Anual para Gimnasia y Esgrima y el clásico con la Lepra en el horizonte

Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 18 de la Tabla Anual y se encuentra a nueve unidades del último clasificado a Sudamericana con aún nueve unidades en juego. Para Facundo Lencioni, la clasificación a un certamen internacional no está cerrada pero el equipo se centra más en el boleto para los playoffs del Clausura. "Hoy en día, haciendo un análisis un poquito más profundo, está un poco más lejano el tema de las copas. Los últimos resultados nos alejaron de esos puestos de clasificación, pero no lo damos por por perdido. Nosotros intentaremos meternos entre los ocho y eso después hace que vos tengas un colchón de puntos que capaz te permita soñar. Pero hoy la prioridad principal, como en su momento fue mantener a Gimnasia en la categoría, hoy el objetivo es ese: meternos entre los ocho y después ver qué pasa".

Por último, Facundo Lencioni se refirió al clásico con Independiente Rivadavia y reveló: "Sabemos que está ahí en el horizonte para terminar este Clausura que creo que ha sido muy bueno. Tenemos el clásico y bueno soñamos con meter la frutilla del postre".