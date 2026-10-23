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Facundo Lencioni no pierde de vista el clásico entre Gimnasia y la Lepra: "Soñamos con meter la frutilla del postre"

Facundo Lencioni habló en la previa del partido ante Platense sobre el objetivo de Gimnasia y Esgrima y el horizonte que trae el clásico con la Lepra

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Facundo Lencioni habló en la previa ante Platense y palpitó el clásico ante la Lepra. 

Facundo Lencioni habló en la previa ante Platense y palpitó el clásico ante la Lepra. 

Gimnasia y Esgrima tiene este viernes una nueva parada ante Platense, en el Víctor Legrotaglie, por la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura. Con el objetivo de asegurar su pase a los playoffs, el Lobo saltará a la cancha intentando volver a sumar de a tres luego de la derrota ante Vélez.

Para Facundo Lencioni, será la oportunidad de corregir algunos aspectos que no han sido del todo óptimos en el juego del mensana en los últimos partidos. "Por ahí no veníamos siendo el Gimnasia de las primeras fechas, pero ya hicimos la autocrítica puertas adentro, hablamos internamente y ahora sabemos que tenemos tres partidos que requieren una preparación especial porque se definen muchas cosas. Nos jugamos la posibilidad de de meternos entre los ocho entonces tenemos mucha ilusión porque queremos volver a ser ese Gimnasia que ilusionó a la gente", señaló el enganche de Gimnasia.

"Nos está faltando ser un un equipo más compacto, un equipo que arriesgue un poco más, que tenga un poco más de juego interno, que tenga mejor salida. Por ahí fuimos un equipo bastante monótono los últimos partidos, muy previsibles y ante rivales que ya te estudian, que ya te conocen; porque se habla bien de Gimnasia, entonces se hace mucho más difícil. Pero estas últimas semanas estuvimos trabajando de buena manera y tenemos la la ilusión de volver a ser ese Gimnasia", analizó Facundo Lencioni en la previa del partido ante el Calamar.

Su posición en la cancha es clave para generar juego en el Lobo y por eso es que Lencioni aclaró el sector en el que se siente más cómodo a la hora de tener la pelota. "Soy un jugador que por ahí arranca de la banda, pero su mayor juego la mayor parte del tiempo lo hago por adentro. Es una posición en la que me queda muy cómodo. Entre izquierda y derecha, prefiero más por izquierda, pero me da exactamente lo mismo. Darío (Franco) me da la libertad para ponerme en tres cuartos de cancha y eso hace que juegue muy cómodo", aclaró.

La Tabla Anual para Gimnasia y Esgrima y el clásico con la Lepra en el horizonte

Gimnasia y Esgrima ocupa el puesto 18 de la Tabla Anual y se encuentra a nueve unidades del último clasificado a Sudamericana con aún nueve unidades en juego. Para Facundo Lencioni, la clasificación a un certamen internacional no está cerrada pero el equipo se centra más en el boleto para los playoffs del Clausura. "Hoy en día, haciendo un análisis un poquito más profundo, está un poco más lejano el tema de las copas. Los últimos resultados nos alejaron de esos puestos de clasificación, pero no lo damos por por perdido. Nosotros intentaremos meternos entre los ocho y eso después hace que vos tengas un colchón de puntos que capaz te permita soñar. Pero hoy la prioridad principal, como en su momento fue mantener a Gimnasia en la categoría, hoy el objetivo es ese: meternos entre los ocho y después ver qué pasa".

Por último, Facundo Lencioni se refirió al clásico con Independiente Rivadavia y reveló: "Sabemos que está ahí en el horizonte para terminar este Clausura que creo que ha sido muy bueno. Tenemos el clásico y bueno soñamos con meter la frutilla del postre".

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