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Torneo Clausura Proyección 2026: Ganó Independiente Rivadavia y empataron Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia le ganó a San Martín de San Juan, mientras que Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz empataron por la fecha 14

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia festejó ante San Martín de San Juan.

Independiente Rivadavia festejó ante San Martín de San Juan.

Se jugó la 14ta fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 en la que Independiente Rivadavia le ganó a San Martín de San Juan, como local, mientras que Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz, los otros dos representantes mendocinos, empataron en su respectivos partidos.

A falta de solo 4 fechas para el cierre de la fase regular tanto el Lobo como el Tomba tienen chances de meterse entre los primeros cuatro equipos de su zona que pasarán a los playoffs.

Independiente Rivadavia superó San Martín de San Juan

La Reserva de Independiente Rivadavia venció 3-2 a San Martín de San Juan en la Ciudad Deportiva donde Tobías Ganduglia y Luciano Sábato, autor de un doblete, fueron los goleadores del Azul.

El Rifle Luciano Sabato, marcó dos goles para Independiente Rivadavia, en el triunfo ante San Martín de San Juan, en la Ciudad Deportiva.

El Rifle Luciano Sabato, marcó dos goles para Independiente Rivadavia, en el triunfo ante San Martín de San Juan, en la Ciudad Deportiva.

La Lepra logró su segunda victoria seguida ya que venía de ganarle en forma contundente por 4 a 1 a Colón de Santa Fe, como visitante, y se ubica en el puesto 13 con 15 puntos.

El próximo compromiso de los dirigidos por Nicolás Medina será el próximo miércoles 28 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Godoy Cruz empató como local ante Instituto

Godoy Cruz empató 1 a 1 frente a Instituto de Córdoba en el predio de Coquimbito donde el gol del Expreso lo marcó Juan Martín Rojas.

El conjunto dirigido por Darío Alaniz marcha 8vo con 19 puntos y aún tiene chances de meterse en los playoffs pero acumuló su tercer empate seguido.

Godoy Cruz empató como local ante Instiuto de Córdoba.

Godoy Cruz empató como local ante Instiuto de Córdoba.

En la próxima fecha (la 15ta) el Tomba jugará nuevamente como local frente a Atlético Tucumán, el jueves 29 a las 15.

Gimnasia y Esgrima empató en Tucumán

Gimnasia y Esgrima igualó sin goles ante Atlético Tucumán, como visitante. El conjunto dirigido por Luciano Cipriani, está haciendo una muy buena campaña y sumó su 7mo partido sin derrotas (3 triunfos y 4 empates).

Gimnasia y Esgrima empató ante Atlético Tucumán, como visitante.

Gimnasia y Esgrima empató ante Atlético Tucumán, como visitante.

El Mensana se ubica en el 5to puesto con 22 puntos y su próximo rival, en la 15ta fecha, será Unión de Santa Fe, como local, el miércoles 28 a las 15.

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