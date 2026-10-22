Torneo Clausura Proyección 2026: Ganó Independiente Rivadavia y empataron Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima

El Rifle Luciano Sabato, marcó dos goles para Independiente Rivadavia, en el triunfo ante San Martín de San Juan, en la Ciudad Deportiva.

La Lepra logró su segunda victoria seguida ya que venía de ganarle en forma contundente por 4 a 1 a Colón de Santa Fe, como visitante, y se ubica en el puesto 13 con 15 puntos.

El próximo compromiso de los dirigidos por Nicolás Medina será el próximo miércoles 28 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Godoy Cruz empató como local ante Instituto

Godoy Cruz empató 1 a 1 frente a Instituto de Córdoba en el predio de Coquimbito donde el gol del Expreso lo marcó Juan Martín Rojas.

El conjunto dirigido por Darío Alaniz marcha 8vo con 19 puntos y aún tiene chances de meterse en los playoffs pero acumuló su tercer empate seguido.

Godoy Cruz empató como local ante Instiuto de Córdoba. Foto: Prensa Godoy Cruz

En la próxima fecha (la 15ta) el Tomba jugará nuevamente como local frente a Atlético Tucumán, el jueves 29 a las 15.

Gimnasia y Esgrima empató en Tucumán

Gimnasia y Esgrima igualó sin goles ante Atlético Tucumán, como visitante. El conjunto dirigido por Luciano Cipriani, está haciendo una muy buena campaña y sumó su 7mo partido sin derrotas (3 triunfos y 4 empates).

Gimnasia y Esgrima empató ante Atlético Tucumán, como visitante. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El Mensana se ubica en el 5to puesto con 22 puntos y su próximo rival, en la 15ta fecha, será Unión de Santa Fe, como local, el miércoles 28 a las 15.