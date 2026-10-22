En River, Ponzio tiene dos dudas por resolver para el partido con Racing por el Torneo Clausura

Otra duda es como llega desde lo físico Marcos Acuña, quien sufrió un golpe en el hombro y el empeine en el empate ante Sarmiento de Junín y se perdió el partido contra Belgrano a raíz de esa dolencia.

El Huevo Acuña podría volver al once inicial.

En las próximas horas, el DT debe definir si Francisco Ortega continúa siendo el lateral izquierdo del equipo o si ya es el momento de que regrese el Huevo Acuña, quien trabajó bien en la semana.

River, sin margen de error

River no tiene margen de error en las últimas 3 fechas del Torneo Clausura ya que actualmente está 6to en la Zona B del Torneo Clausura con 20 puntos y solo tiene un punto más que Barracas Central, Huracán e Independiente Rivadavia que hoy está 9no y se está quedando afuera de los playoffs por diferencia de gol.

El probable equipo de River para jugar con Racing

En cuanto al resto del once inicial, no habría cambios después del buen partido que River jugó contra Belgrano en Córdoba.

De esta manera, la probable formación del Millonario irá con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Rivero, Ortega o Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.