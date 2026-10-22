En River, Ponzio tiene dos dudas por resolver para el partido con Racing por el Torneo Clausura

El director técnico de River, Leonardo Ponzio, debe definir quién va a ser el defensor central que reemplazará a Lucas Martínez Quarta en el partido ante Racing por el Torneo Clausura. Hasta el momento, Lautaro Rivero sería el futbolista elegido.
El director técnico de River, Leonardo Ponzio, debe definir quién va a ser el defensor central que reemplazará a Lucas Martínez Quarta en el partido ante Racing por el Torneo Clausura. Hasta el momento, Lautaro Rivero sería el futbolista elegido.
Martínez Quarta llegó a la quinta tarjeta amarilla una vez finalizado el partido contra Belgrano por la fecha 13, tras una discusión con el árbitro Pablo Dóvalo. A raíz de eso, Ponzio debe buscar una alternativa para acompañar a Nicolás Otamendi.
Ponzio correría al multicampeón con la Selección argentina como primer marcador central y pondría a Rivero, que es zurdo, como segundo. En cambio, si se inclina por Tobías Ramírez (la opción menos probable), solamente haría cambio puesto por puesto.
Otra duda es como llega desde lo físico Marcos Acuña, quien sufrió un golpe en el hombro y el empeine en el empate ante Sarmiento de Junín y se perdió el partido contra Belgrano a raíz de esa dolencia.
En las próximas horas, el DT debe definir si Francisco Ortega continúa siendo el lateral izquierdo del equipo o si ya es el momento de que regrese el Huevo Acuña, quien trabajó bien en la semana.
River no tiene margen de error en las últimas 3 fechas del Torneo Clausura ya que actualmente está 6to en la Zona B del Torneo Clausura con 20 puntos y solo tiene un punto más que Barracas Central, Huracán e Independiente Rivadavia que hoy está 9no y se está quedando afuera de los playoffs por diferencia de gol.
En cuanto al resto del once inicial, no habría cambios después del buen partido que River jugó contra Belgrano en Córdoba.
De esta manera, la probable formación del Millonario irá con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Rivero, Ortega o Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.