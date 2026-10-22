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Europa League: Benfica, Bayer Leverkusen y Olympiakos son 3 de los líderes con puntaje ideal

Cinco equipos tienen puntaje ideal y comparten la cima de las posiciones de la Europa League de la UEFA tras completarse la tercera fecha de la fase liga.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Echeverri fue titular en el Benfica.

Echeverri fue titular en el Benfica.

Cinco equipos tienen puntaje ideal y comparten la cima de las posiciones de la Europa League de la UEFA tras completarse la tercera fecha de la fase liga.

Bayer Leverkusen, con Equi Fernández y Facundo Medina de titulares, le ganó 2 a 0 al OFI, en la Isla de Creta y es uno de los equipos que mantiene puntaje ideal con 3 victorias.

Equi Fernández fue uno de los destacados del triunfo del Bayer Leverkusen.

Equi Fernández fue uno de los destacados del triunfo del Bayer Leverkusen.

Entre los futbolistas argentinos, Claudio Echeverri fue titular y Gianluca Prestianni ingresó en la segunda parte para marcar el último gol del contundente triunfo de Benfica por 4 a 1 ante el Omonia Nicosia de Chipre, un resultado que deja a los portugueses en la cima de las posiciones.

Allí también está el Olympiakos de Grecia que tuvo a Santiago Hezze como titular y le ganó 1 a 0 al Sparta Praga con gol del mexicano Armando González.

Otro puntero es el Bournemouth inglés que esta vez tuvo a Julio Soler en el banco y le ganó 3 a 0 al Milan. Y la lista se completa con el Ferencvaros de Hungría que se impuso 4 a 1 al Torreense de Portugal.

Las posiciones de la Europa League

Empate del Juventus y del Crystal Palace

Walter Benítez fue titular en el arco del Crystal Palace que igualó 2 a 2 frente al Besiktas y otro argentino que tuvo minutos, pero desde el banco, fue Nicolás González en el empate 2 a 2 de la Juventus en Turín frente al Rennes de Francia, un resultado que deja a la Vecchia Signora invicta, pero con 7 puntos y en el lote de escoltas.

En ese lote también está el Union Saint Gilloise de Bélgica, que tuvo a Dylan Aquino ingresando en el complemento y marcando un gol en el triunfo por 4 a 0 frente al Hapoel Be'er Sheva de Israel.

Los resultados de la jornada en la UEFA Europa League

  • Ararat-Armenia 0 - AZ Alkmaar 4
  • Ferencváros 4 - Torreense |
  • Dinamo Zagreb 2 - NEC 4
  • Juventus 2 - Rennes 2
  • Lech Poznan 1 - Sunderland 1
  • OFI Creta 0 - Leverkusen 2
  • Union SG 4 - Hapoel Beer-Sheva 0
  • Sturm Graz 1 - Olympique de Marsella 0
  • Bournemouth 3 - Milan 0
  • Besiktas 2 - Crystal Palace 2
  • Celtic 1 - Celta 2
  • Viktoria Plzen 1 - Levski Sofia 2
  • Jagiellonia 0 - Anderlecht 3
  • Lillestrøm 0 - Real Sociedad 6
  • Celje 2 - Salzburg 2
  • Olympiacos 1 - Sparta Praga 0
  • Omonia 1 - Benfica 4
  • Hoffenheim 3 - Lyon 0

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