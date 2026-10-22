Europa League: Benfica, Bayer Leverkusen y Olympiakos son 3 de los líderes con puntaje ideal

Cinco equipos tienen puntaje ideal y comparten la cima de las posiciones de la Europa League de la UEFA tras completarse la tercera fecha de la fase liga.
Cinco equipos tienen puntaje ideal y comparten la cima de las posiciones de la Europa League de la UEFA tras completarse la tercera fecha de la fase liga.
Cinco equipos tienen puntaje ideal y comparten la cima de las posiciones de la Europa League de la UEFA tras completarse la tercera fecha de la fase liga.
Bayer Leverkusen, con Equi Fernández y Facundo Medina de titulares, le ganó 2 a 0 al OFI, en la Isla de Creta y es uno de los equipos que mantiene puntaje ideal con 3 victorias.
Entre los futbolistas argentinos, Claudio Echeverri fue titular y Gianluca Prestianni ingresó en la segunda parte para marcar el último gol del contundente triunfo de Benfica por 4 a 1 ante el Omonia Nicosia de Chipre, un resultado que deja a los portugueses en la cima de las posiciones.
Allí también está el Olympiakos de Grecia que tuvo a Santiago Hezze como titular y le ganó 1 a 0 al Sparta Praga con gol del mexicano Armando González.
Otro puntero es el Bournemouth inglés que esta vez tuvo a Julio Soler en el banco y le ganó 3 a 0 al Milan. Y la lista se completa con el Ferencvaros de Hungría que se impuso 4 a 1 al Torreense de Portugal.
Las posiciones de la Europa League
Walter Benítez fue titular en el arco del Crystal Palace que igualó 2 a 2 frente al Besiktas y otro argentino que tuvo minutos, pero desde el banco, fue Nicolás González en el empate 2 a 2 de la Juventus en Turín frente al Rennes de Francia, un resultado que deja a la Vecchia Signora invicta, pero con 7 puntos y en el lote de escoltas.
En ese lote también está el Union Saint Gilloise de Bélgica, que tuvo a Dylan Aquino ingresando en el complemento y marcando un gol en el triunfo por 4 a 0 frente al Hapoel Be'er Sheva de Israel.