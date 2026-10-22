Europa League: Benfica, Bayer Leverkusen y Olympiakos son 3 de los líderes con puntaje ideal

Allí también está el Olympiakos de Grecia que tuvo a Santiago Hezze como titular y le ganó 1 a 0 al Sparta Praga con gol del mexicano Armando González.

Otro puntero es el Bournemouth inglés que esta vez tuvo a Julio Soler en el banco y le ganó 3 a 0 al Milan. Y la lista se completa con el Ferencvaros de Hungría que se impuso 4 a 1 al Torreense de Portugal.

Las posiciones de la Europa League

Empate del Juventus y del Crystal Palace

Walter Benítez fue titular en el arco del Crystal Palace que igualó 2 a 2 frente al Besiktas y otro argentino que tuvo minutos, pero desde el banco, fue Nicolás González en el empate 2 a 2 de la Juventus en Turín frente al Rennes de Francia, un resultado que deja a la Vecchia Signora invicta, pero con 7 puntos y en el lote de escoltas.

En ese lote también está el Union Saint Gilloise de Bélgica, que tuvo a Dylan Aquino ingresando en el complemento y marcando un gol en el triunfo por 4 a 0 frente al Hapoel Be'er Sheva de Israel.

Los resultados de la jornada en la UEFA Europa League