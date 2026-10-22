Después de 15 años, se volverá a jugar la promoción en el fútbol argentino

El nuevo esquema contempla dos descensos (para los que terminen en los puestos 17 y 18) directos por zona en la Primera Nacional. Los antepenúltimos (ubicados en el puesto 16) disputarán la permanencia: los afiliados directamente enfrentarán a un equipo Primera B y los indirectamente afiliados a uno del Federal A. Habrá promociones también en Primera B y C.

Cómo funcionará el nuevo sistema y los antecedentes del torneo

Hugo Balassone fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de los micrófonos de TyC Sports: "Es un cambio reglamentario para la temporada 2027. Vuelven las promociones a las categorías del Ascenso. En 2027, el décimosexto de cada una de las zonas de la Primera Nacional jugará una promoción. Con el clasifique desde el Federal A y con el que pierda el Reducido en la Primera B". A su vez, aseguró: "Esto no disminuye la cantidad de descensos, los aumenta. Esto de la promoción va a ser en todas las categorías del Ascenso".