Después de 15 años, se volverá a jugar la promoción en el fútbol argentino

Con esta decisión del Comité Ejecutivo, la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino (Primera B y Primera C) contarán con un ascenso y un descenso mediante la promoción. Esto se le suma los que ya existen de forma directa en cada división
El formato revive una modalidad histórica disputada entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. Aquellas series se jugaban a ida y vuelta, comenzando en la cancha del aspirante al ascenso y definiéndose en el estadio del equipo que buscaba la permanencia. Este último contaba con la ventaja de cerrar de local y mantener la categoría en caso de empate en el marcador global.
Estas definiciones dejaron cruces memorables que marcaron al fútbol nacional. Entre los duelos más destacados figuran la permanencia de Racing frente a Belgrano en la temporada 2007/08, la victoria de San Lorenzo sobre Instituto en la 2011/12 y el histórico descenso de River ante Belgrano en la 2010/11. Ahora, 15 años después, la emoción de la promoción vuelve, pero solo a las canchas del Ascenso.