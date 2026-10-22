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Después de 15 años, se volverá a jugar la promoción en el fútbol argentino

El Comité Ejecutivo de la AFA determinó que, después de 15 años, se volverá a jugar la promoción en el fútbol argentino

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La promoción volverá a disputarse en el fútbol argentino.

La promoción volverá a disputarse en el fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el regreso de las promociones tras 15 años. La medida se aplicará desde la próxima temporada, abarcando desde la Primera Nacional hacia abajo. Por el momento, la Liga Profesional no participará y mantendrá sus dos descensos directos.

El nuevo esquema contempla dos descensos (para los que terminen en los puestos 17 y 18) directos por zona en la Primera Nacional. Los antepenúltimos (ubicados en el puesto 16) disputarán la permanencia: los afiliados directamente enfrentarán a un equipo Primera B y los indirectamente afiliados a uno del Federal A. Habrá promociones también en Primera B y C.

Cómo funcionará el nuevo sistema y los antecedentes del torneo

Hugo Balassone fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de los micrófonos de TyC Sports: "Es un cambio reglamentario para la temporada 2027. Vuelven las promociones a las categorías del Ascenso. En 2027, el décimosexto de cada una de las zonas de la Primera Nacional jugará una promoción. Con el clasifique desde el Federal A y con el que pierda el Reducido en la Primera B". A su vez, aseguró: "Esto no disminuye la cantidad de descensos, los aumenta. Esto de la promoción va a ser en todas las categorías del Ascenso".

Con esta decisión del Comité Ejecutivo, la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino (Primera B y Primera C) contarán con un ascenso y un descenso mediante la promoción. Esto se le suma los que ya existen de forma directa en cada división

El formato revive una modalidad histórica disputada entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012. Aquellas series se jugaban a ida y vuelta, comenzando en la cancha del aspirante al ascenso y definiéndose en el estadio del equipo que buscaba la permanencia. Este último contaba con la ventaja de cerrar de local y mantener la categoría en caso de empate en el marcador global.

Estas definiciones dejaron cruces memorables que marcaron al fútbol nacional. Entre los duelos más destacados figuran la permanencia de Racing frente a Belgrano en la temporada 2007/08, la victoria de San Lorenzo sobre Instituto en la 2011/12 y el histórico descenso de River ante Belgrano en la 2010/11. Ahora, 15 años después, la emoción de la promoción vuelve, pero solo a las canchas del Ascenso.

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