Padres de una escuela de Guaymallén denunciaron la presencia de alacranes

Las familias de la escuela se alertaron unas a otras por Whatsapp

Los padres de los niños y niñas de la escuela Córdoba dieron la alerta de la presencia de alacranes por medio de los grupos de Whatsapp. Esto fue porque los mismos chicos sacaron fotos de estos ejemplares de arácnidos y se tomaron el trabajo de armar un flayer explicativo.

En esta imagen se puede ver qué forma tienen, cómo hay que proceder y otros consejos. Si bien hubo un gran susto por la presencia de los alacranes, la DGE generó tranquilidad al afirmar que ya se había procedido con las medidas de sanidad correspondientes.

Cuáles son los alacranes peligrosos

Los alacranes o escorpiones son arácnidos, al igual que las arañas, y se distinguen por sus 8 patas, dos pinzas delanteras y una cola que termina en un aguijón. Aunque todas las especies poseen veneno, no todas representan el mismo riesgo para las personas.

En Argentina, los ejemplares del género Tityus son los de más peligrosos. Por lo general, se pueden reconocer por su color marrón claro o amarillento, las pinzas finas y alargadas, y las dos líneas oscuras longitudinales que recorren su dorso. Además, suelen presentar una pequeña púa debajo del aguijón. En cambio, otras especies, como Bothriurus, suelen tener pinzas más gruesas y robustas. Estas características sirven como orientación, pero no permiten identificar con certeza una especie a simple vista.

La picadura de un alacrán peligroso puede provocar cuadros graves, especialmente en niños. Ante una picadura, se debe acudir de inmediato a una guardia médica, incluso si los síntomas iniciales son leves. No se recomienda aplicar remedios caseros ni intentar succionar el veneno.