El escalofriante audio de la docente desaparecida: "Escuela fantasma"

Mientras continúa la búsqueda para dar con su paradero, este martes se conoció un audio enviado por la docente donde habla sobre al establecimiento educativo, al cual se refiere con la escalofriante frase: "Escuela fantasma".

En el audio, Nancy habla del grave deterioro de la escuela, el cual deja en evidencia que la situación irregular del establecimiento no era algo nuevo. "Es más de dos años, te das cuenta por la forma que está esto. No es de dos años, es más. Un desastre total", se la escucha decir a la docente.

Además, remarca la falta total de documentación en la institución e incluso menciona a un hombre como la presunta persona a cargo que gestionaba la escuela, señalando que, al parecer, hacía su trabajo de forma arbitraria desde su propio domicilio.

"Parece acá que estas en la época de los indios, una cosa así. Un desastre. No hay registro, o sea él se ve que tiene todo en la casa y de ahí se ve que manda todo, porque acá no hay nada. No hay libro de firmas ni registro". El audio finaliza con una escalofriante frase que resume la situación: "Una escuela fantasma, alumnos fantasmas".

Las palabras de Nancy quedaron retratadas en un video grabado en el marco de su búsqueda. Las imágenes hablan por sí solas y dan cuenta del deterioro en el que se encontraba el lugar: paredes despintadas, bancos arruinados y un inodoro sin tapa ni limpieza, en un espacio reducido y de condiciones precarias.

La grabación fue enviada por Rosa Leguizamón, quien vive a pocos metros de la escuela y quien se encargaba de trasladar a Nancy a caballo durante dos horas y media desde la estancia El Curupí hasta su lugar de trabajo.

El video fue grabado luego de que familiares de Nancy advirtieran que la docente no había regresado a su casa luego del fuerte temporal que azotó a la zona. Ante esta situación, su nuera Alejandra le solicitó a Rosa que se acercaron al establecimiento, ingresaran por la fuerza y tomaran las imágenes.

La justicia investiga las posibles hipótesis

La hipótesis que sostiene la familia de Nancy es que la mujer salió de la escuela engañada, por lo que la investigación se centra en determinar si hubo participación de terceros en su desaparición.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la ciudad de Esquina, quien dirige las pericias, allanamientos y peritajes sobre los elementos secuestrados.

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, ordenó este lunes el refuerzo de la investigación con la incorporación de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, María Andrea González.

Según datos proporcionados por la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador, Nancy Estela Godoy es de contextura mediana, tez morena, tiene cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y mide cerca de 1,65 metros. No posee tatuajes visibles y tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 3777-628664, al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Fuente: minutouno.com