Una vez consolidado ese lazo, los convocaba a su domicilio particular. De acuerdo con los testimonios que ya forman parte del expediente, en la vivienda tenía distintas drogas a disposición y no solo se las ofrecía para el consumo en el lugar, sino también para que los jóvenes las revendieran.

De qué delitos lo acusan y cómo fue su detención

El caso quedó en manos de dos áreas del Ministerio Público Fiscal porteño: la fiscalía especializada en drogas (UFEIDE), encabezada por Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía N°33 de Violencia de Género, dirigida por Marcela Solano, que intervino por la marcada desigualdad de poder entre el adulto educador y los menores.

Entre los cargos que enfrenta el profesor se encuentran:

Promoción o facilitación de la prostitución , agravada por la minoría de edad de las víctimas y por el abuso de autoridad.

, agravada por la minoría de edad de las víctimas y por el abuso de autoridad. Corrupción de menores , agravada por su rol como docente a cargo de los chicos.

, agravada por su rol como docente a cargo de los chicos. Suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un espacio para el consumo y comercialización de drogas.

Cuando la Justicia ordenó su captura y allanó su vivienda, el acusado —que ya había sido separado de su puesto— no estaba allí. Finalmente, los efectivos lo rastrearon hasta un centro de rehabilitación en Moreno, donde se había internado: al ingresar al establecimiento, lo descubrieron escondido debajo de una pila de ropa en la sala de lavado.

La jueza Paula Núñez Gelvez, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21, avaló el pedido de las fiscales y ordenó que siga preso mientras avanza la investigación para determinar si existen más víctimas.