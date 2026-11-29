Un profesor de Ciencias Naturales de 48 años que daba clases en una escuela secundaria de La Boca quedó detenido con prisión preventiva, acusado de haber armado una red de captación con sus propios alumnos. Según la investigación judicial, el hombre invitaba a los adolescentes a su casa para suministrarles estupefacientes y les proponía mantener encuentros sexuales a cambio de dinero con conocidos suyos.
Detuvieron a un docente: se hacía llamar "tío" y captaba alumnos para darles drogas y ofrecerles sexo por plata
El acusado, de 48 años, se contactaba con los adolescentes por Instagram, los sumaba a chats y los invitaba a su vivienda. Tras ser apartado del colegio, fue hallado oculto en una sala de lavado
La maniobra salió a la luz a partir de los relatos de los propios estudiantes dentro del colegio. Ante la gravedad de lo escuchado, la Dirección de Educación Media del Gobierno porteño radicó la denuncia formal y se sumaron las declaraciones de otros docentes y trabajadores de la institución.
Redes sociales y un falso vínculo de confianza
Para acercarse a los chicos sin levantar sospechas, el imputado aprovechaba la relación cotidiana del aula y la trasladaba al plano digital. Primero establecía contacto a través de Instagram y luego los agregaba a grupos de WhatsApp, donde se hacía llamar “Tío” con el objetivo de ganar su confianza.
Una vez consolidado ese lazo, los convocaba a su domicilio particular. De acuerdo con los testimonios que ya forman parte del expediente, en la vivienda tenía distintas drogas a disposición y no solo se las ofrecía para el consumo en el lugar, sino también para que los jóvenes las revendieran.
De qué delitos lo acusan y cómo fue su detención
El caso quedó en manos de dos áreas del Ministerio Público Fiscal porteño: la fiscalía especializada en drogas (UFEIDE), encabezada por Cecilia Amil Martín, y la Fiscalía N°33 de Violencia de Género, dirigida por Marcela Solano, que intervino por la marcada desigualdad de poder entre el adulto educador y los menores.
Entre los cargos que enfrenta el profesor se encuentran:
- Promoción o facilitación de la prostitución, agravada por la minoría de edad de las víctimas y por el abuso de autoridad.
- Corrupción de menores, agravada por su rol como docente a cargo de los chicos.
- Suministro gratuito de estupefacientes, facilitación de un espacio para el consumo y comercialización de drogas.
Cuando la Justicia ordenó su captura y allanó su vivienda, el acusado —que ya había sido separado de su puesto— no estaba allí. Finalmente, los efectivos lo rastrearon hasta un centro de rehabilitación en Moreno, donde se había internado: al ingresar al establecimiento, lo descubrieron escondido debajo de una pila de ropa en la sala de lavado.
La jueza Paula Núñez Gelvez, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°21, avaló el pedido de las fiscales y ordenó que siga preso mientras avanza la investigación para determinar si existen más víctimas.
En pocas palabras
- Docente detenido: Profesor captaba alumnos vía Instagram para suministrarles drogas y ofrecerles sexo a cambio de dinero.
- Maniobra de captación: Creaba un vínculo de confianza llamándose "Tío" y los invitaba a su domicilio particular.
- Proceso judicial: Acusado de promoción de la prostitución, corrupción de menores y suministro de estupefacientes.