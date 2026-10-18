Desesperada búsqueda de una docente que está desaparecida desde hace 12 días: más de 80 policías rastrillan zonas rurales.
Buscan desesperadamente a una docente desaparecida desde hacen 12 días
Buscan desesperadamente a una docente de 52 años que está desaparecida desde hacen 12 días. Más de 80 efectivos la buscan
Nancy Estela Godoy tiene 52 años y desapareció en Esquina. La Policía la busca con drones, perros y caballos.
La Policía de Corrientes montó un mega operativo que incluye un despligue de drones y rastrillajes con perros y caballos para dar con Nancy Estala Godoy, una docente de 52 años que desapareció en una zona rural de Esquina, Corrientes.
Más de 80 agentes de la policía local fueron afectados a la búsqueda de la docente y, aún no hay rastros de Godoy. Sus dos hijos piden activamente que se aporte información.
La docente salió de su casa ese martes alrededor de las 6 de la mañana para dirigirse al establecimiento educativo donde trabaja, consignaron medios locales.
El último contacto con uno de sus hijos fue el miércoles 7 de octubre a través de WhatsApp. Desde entonces, sus familiares no volvieron a tener noticias directas de ella.
El operativo se concentra en sectores rurales de difícil acceso, con malezales, montes y caminos complicados para transitar. En el procedimiento participan más de 80 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados en búsqueda.
En las tareas intervienen distintas dependencias, entre ellas la Policía Rural y Ecológica (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.
Los equipos recorren el terreno a pie y a caballo, mientras que los drones permiten observar desde el aire sectores a los que resulta difícil llegar.
En paralelo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina para reconstruir los últimos movimientos de la docente.
La denuncia fue presentada por su hijo recién el jueves después de que la familia comprobara que Godoy no estaba en la escuela ni había vuelto a su casa.
La investigación está a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y de la fiscalía interviniente.
Mientras continúa el operativo, los familiares de la mujer creen que alguien pudo haberla engañado. “Nosotros que la conocemos, ella no se perdió”, aseguró Sandra Godoy, la sobrina de la profesora.
En pocas palabras
- Buscan a docente: se intensifica la búsqueda de Nancy Estela Godoy, de 52 años, desaparecida hace 12 días en Esquina, Corrientes.
- Mega operativo: más de 80 efectivos policiales, drones, perros y caballos rastrillan zonas rurales de difícil acceso.
- Familiares piden ayuda: sus hijos solicitan información, mientras familiares sospechan que fue engañada y no se perdió voluntariamente.