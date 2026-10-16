El 3 de julio pasado, todas las casas de Argentina vibraban con el cambiante partido de la Selección ante Cabo Verde, por los 16avos del Mundial. Todas las casas excepto, al menos, una. En Las Heras, la docente Paula Milagros Espinoza (26) acababa de ser asesinada a cuchilladas. Segundos después, el presunto femicida enviaría un mensaje que hoy es una de las tantas pruebas que lo complica en la causa penal.
"Me la mandé": el audio clave que complica al dominicano acusado del femicidio de una docente en Las Heras
La situación de Samuel Capellán (31) en el expediente por el femicidio es cada vez más complicada y se acerca a una condena a prisión perpetua
Samuel Andrés Capellán había nacido en República Dominicana el 9 de diciembre de 1994. Hace varios años se había radicado en Mendoza donde trabaja con chapista. Formó una pareja con Paula Espinoza y se casaron el 13 de septiembre de 2018. Incluso tuvieron un hijo.
Para julio de 2026, las cosas no andaban muy bien entre ambos. Pese a eso, nadie se podía imaginar que el dominicano iba a cometer un brutal femicidio. Ni siquiera los familiares de Paula Espinoza, que lo dejaron entrar amablemente al domicilio donde se disponían a ver el partido del Mundial y luego lo observaron retirarse "raudamente" 10 minutos después, según declararon.
Las pruebas por el femicidio de Paula Espinoza
La reconstrucción del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien logró el jueves que una jueza dicte la prisión preventiva de Samuel Capellán, sostiene que esa tarde del 3 de julio el hombre de 31 años le pidió prestado un auto VW Gol rojo a un compañero de trabajo. Le dijo que tenía que ir al cajero a sacar dinero, pero era mentira. Se dirigió a la casa ubicada en la manzana H del barrio Virgen de Lourdes, en Las Heras.
Esa propiedad tenía departamentos internos. En uno de ellos ubicado al frente, la familia Espinoza se alistaba para ver el partido del Mundial. Paula estaba en la parte trasera. Samuel Capellán ingresó, "saludó amablemente" y se dirigió a donde estaba su esposa. Cerca de 10 minutos después se retiró sin decir nada. Se subió al auto Ford Fiesta azul y se fue. Los familiares se dieron cuenta del femicidio cuando fueron a buscar a la docente porque el partido estaba por empezar.
Samuel Capellán se terminó entregando en la comisaría de Potrerillos en las primeras horas del 4 de julio. Todo parece indicar que quería fugarse hacia Chile, pero el cierre del túnel internacional Cristo Redentor fraguó sus planes.
Más allá de los testigos que ubicaron a Samuel Capellán en el lugar del hecho y de que se entregó por su propia voluntad, existen otras pruebas contundentes en la causa. Una de ellas es una conversación con el compañero de trabajo que le consultó dónde estaba su auto VW Gol y el dominicano le contestó con un audio: "Me la mandé".
También existen pruebas pendientes de producir, como un cotejo con restos de piel que se encontraron bajo las uñas de Paula Espinoza. De hecho, Samuel Capellán tenía lesiones de rasguños en varias partes de su cuerpo cuando fue detenido.
Ante este panorama, casi sin objeciones de la defensa, la jueza María Paula Furque dictó la prisión preventiva del hombre que está imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-. De no mediar sorpresas, la causa se encamina a un juicio por jurado popular donde podría ser condenado a prisión perpetua.
En pocas palabras
- Femicidio en Las Heras: un hombre está imputado por el crimen de su esposa, Paula Espinoza.
- Prueba clave: un audio del acusado dice "Me la mandé", lo que agrava su situación.
- Situación procesal: el dominicano Samuel Capellán fue enviado a prisión preventiva y podría enfrentar cadena perpetua.