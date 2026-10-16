"Me la mandé": el audio clave que complica al dominicano acusado del femicidio de una docente en Las Heras

Una de las últimas fotos con vida de la docente antes del femicidio.

Las pruebas por el femicidio de Paula Espinoza

La reconstrucción del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien logró el jueves que una jueza dicte la prisión preventiva de Samuel Capellán, sostiene que esa tarde del 3 de julio el hombre de 31 años le pidió prestado un auto VW Gol rojo a un compañero de trabajo. Le dijo que tenía que ir al cajero a sacar dinero, pero era mentira. Se dirigió a la casa ubicada en la manzana H del barrio Virgen de Lourdes, en Las Heras.

Esa propiedad tenía departamentos internos. En uno de ellos ubicado al frente, la familia Espinoza se alistaba para ver el partido del Mundial. Paula estaba en la parte trasera. Samuel Capellán ingresó, "saludó amablemente" y se dirigió a donde estaba su esposa. Cerca de 10 minutos después se retiró sin decir nada. Se subió al auto Ford Fiesta azul y se fue. Los familiares se dieron cuenta del femicidio cuando fueron a buscar a la docente porque el partido estaba por empezar.

Samuel Capellán se terminó entregando en la comisaría de Potrerillos en las primeras horas del 4 de julio. Todo parece indicar que quería fugarse hacia Chile, pero el cierre del túnel internacional Cristo Redentor fraguó sus planes.

Paula Espinoza, la víctima del femicidio, era docente en Las Heras.

Más allá de los testigos que ubicaron a Samuel Capellán en el lugar del hecho y de que se entregó por su propia voluntad, existen otras pruebas contundentes en la causa. Una de ellas es una conversación con el compañero de trabajo que le consultó dónde estaba su auto VW Gol y el dominicano le contestó con un audio: "Me la mandé".

También existen pruebas pendientes de producir, como un cotejo con restos de piel que se encontraron bajo las uñas de Paula Espinoza. De hecho, Samuel Capellán tenía lesiones de rasguños en varias partes de su cuerpo cuando fue detenido.

Ante este panorama, casi sin objeciones de la defensa, la jueza María Paula Furque dictó la prisión preventiva del hombre que está imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-. De no mediar sorpresas, la causa se encamina a un juicio por jurado popular donde podría ser condenado a prisión perpetua.