Boca-Atlético Mineiro: el escandaloso antecedente del último cruce

En la revancha, disputada en tierras brasileras una semana más tarde, a Boca lo privaron de festejar la conquista de Marcelo Weigandt. En esta ocasión por un polémico offside del propio González.

La serie terminó definiéndose a través de la tanda de penales. Allí, tras el escándalo, fue el dueño de casa quien terminó festejando. El pitazo final desató un grave escándalo en la zona de vestuarios.

Los incidentes incluyeron empujones, a Carlos Izquierdoz a las piñas con la seguridad privada, a Marcos Rojo sujetando un matafuego, al presidente del Mineiro arrojando una botella y a la policía brasileña lanzando gases lacrimógenos.

Debido a los disturbios, parte de la delegación de Boca debió pasar la noche en una comisaría local. Posteriormente, la Conmebol sancionó a varios integrantes del plantel con suspensiones de entre tres y seis partidos.

De aquel plantel, en la actualidad sobreviven: Sebastián Villa (quien recibió seis fechas de pena) y el arquero Javier García. Estos, sin lugar a dudas, tendrán una motivación extra a la hora de saltar al verde césped

El historial entre Boca y Atlético Mineiro

En cuanto al historial general, ambos clubes registran ocho enfrentamientos en competencias internacionales. Boca acumula tres triunfos, se registraron cuatro empates y el equipo brasileño suma una sola victoria.