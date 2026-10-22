Boca-Atlético Mineiro: el escandaloso antecedente del último cruce

Luego del histórico Maracanazo ante Vasco Da Gama, Boca aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026. En esta instancia, donde se encuentra a 90 minutos del título, el Xeneize se verá las caras con Atlético Mineiro.
Boca y Atlético Mineiro definirán al campeón de la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Su último antecedente, por Libertadores, terminó en escándalo
Luego del histórico Maracanazo ante Vasco Da Gama, Boca aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026. En esta instancia, donde se encuentra a 90 minutos del título, el Xeneize se verá las caras con Atlético Mineiro.
Para recordar el último enfrentamiento entre ambos, debemos retroceder hasta los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. Aquella definición, que se estiró hasta los penales, dejó un escándalo difícil de olvidar.
Aquella serie de 2021 estuvo atravesada por graves fallos arbitrales y goles anulados. En el partido de ida, disputado en La Bombonera, le invalidaron un tanto a Diego González por una presunta infracción previa de Norberto Briasco.
En la revancha, disputada en tierras brasileras una semana más tarde, a Boca lo privaron de festejar la conquista de Marcelo Weigandt. En esta ocasión por un polémico offside del propio González.
La serie terminó definiéndose a través de la tanda de penales. Allí, tras el escándalo, fue el dueño de casa quien terminó festejando. El pitazo final desató un grave escándalo en la zona de vestuarios.
Los incidentes incluyeron empujones, a Carlos Izquierdoz a las piñas con la seguridad privada, a Marcos Rojo sujetando un matafuego, al presidente del Mineiro arrojando una botella y a la policía brasileña lanzando gases lacrimógenos.
Debido a los disturbios, parte de la delegación de Boca debió pasar la noche en una comisaría local. Posteriormente, la Conmebol sancionó a varios integrantes del plantel con suspensiones de entre tres y seis partidos.
De aquel plantel, en la actualidad sobreviven: Sebastián Villa (quien recibió seis fechas de pena) y el arquero Javier García. Estos, sin lugar a dudas, tendrán una motivación extra a la hora de saltar al verde césped
En cuanto al historial general, ambos clubes registran ocho enfrentamientos en competencias internacionales. Boca acumula tres triunfos, se registraron cuatro empates y el equipo brasileño suma una sola victoria.