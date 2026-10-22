Lucas Faggioli y su ilusión de clasificar al Reducido con el Deportivo Maipú

"La mayor parte del semestre estuvimos dentro de los 8 mejores equipos de la zona, estamos trabajando para sostener ese lugar y solo nos quedan dos fechas para poder lograr el objetivo", afirmó el lateral derecho.

Con respecto al rival que le puede tocar, que hoy sería Godoy Cruz, respondió: "Nosotros tenemos que estar preparados para jugar contra cualquier rival. Vamos paso a paso y cuando logremos el objetivo de clasificar nos pondremos a pensar en el equipo que nos toque enfrentar".

Encontró su lugar en el Deportivo Maipú

Lucas Faggioli se siente identificado con el Deportivo Maipú: "Con este club siempre voy a estar agradecido. He vivido momentos lindos y otros que han sido duros, siempre he dado lo mejor para intentar dejar al club lo más alto posible. Es una institución que viene en crecimiento y nosotros como profesionales dejamos todo para pelear por objetivos importantes".

Con respecto a su momento personal, afirmó: "Ha sido un año de crecimiento. Mi posición natural fue la de defensor central, y ahora lo estoy haciendo marcando el lateral. Me pude adaptar a otro puesto y creo que fui mejorando a medida que fueron transcurriendo los partidos".