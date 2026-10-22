Lucas Faggioli y su ilusión de clasificar al Reducido con el Deportivo Maipú

El defensor Lucas Faggioli es uno de los referentes del Deportivo Maipú que está en plena lucha por meterse en el Reducido de la Primera Nacional.
Lucas Faggioli, defensor del Deportivo Maipú habló de las chances de clasificar a los playoffs, que otorgará un ascenso a Primera.
El defensor Lucas Faggioli es uno de los referentes del Deportivo Maipú que está en plena lucha por meterse en el Reducido de la Primera Nacional.
El equipo de Mariano Echeverría está octavo con 48 puntos y a dos fechas del final está en zona de clasificación para disputar el segundo ascenso y este domingo desde las 17 recibe a Güemes de Santiago del Estero con el objetivo de dar un paso más hacia ese objetivo.
"Hemos dado vuelta la página tras la derrota con Chacarita. No hicimos un buen partido, pero ya estamos pensando en el compromiso con Güemes y en lograr los 3 puntos que nos permita seguir en los puestos de clasificación al Reducido. Lo bueno es que dependemos de nosotros en un torneo muy competitivo", aseguró el defensor del Cruzado.
"La mayor parte del semestre estuvimos dentro de los 8 mejores equipos de la zona, estamos trabajando para sostener ese lugar y solo nos quedan dos fechas para poder lograr el objetivo", afirmó el lateral derecho.
Con respecto al rival que le puede tocar, que hoy sería Godoy Cruz, respondió: "Nosotros tenemos que estar preparados para jugar contra cualquier rival. Vamos paso a paso y cuando logremos el objetivo de clasificar nos pondremos a pensar en el equipo que nos toque enfrentar".
Lucas Faggioli se siente identificado con el Deportivo Maipú: "Con este club siempre voy a estar agradecido. He vivido momentos lindos y otros que han sido duros, siempre he dado lo mejor para intentar dejar al club lo más alto posible. Es una institución que viene en crecimiento y nosotros como profesionales dejamos todo para pelear por objetivos importantes".
Con respecto a su momento personal, afirmó: "Ha sido un año de crecimiento. Mi posición natural fue la de defensor central, y ahora lo estoy haciendo marcando el lateral. Me pude adaptar a otro puesto y creo que fui mejorando a medida que fueron transcurriendo los partidos".