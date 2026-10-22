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Mendocinos por el mundo

Santino Andino fue titular y el Panathinaikos goleó para mantenerse puntero en la Conference League

Santino Andino fue uno de los destacados del Panathinaikos en la victoria sobre el Kairat Almaty, en Kazajistán, por la segunda fecha de la Conference League

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Con Andino, Panathinaikos es puntero.

Con Andino, Panathinaikos es puntero.

Santino Andino fue uno de los destacados del Panathinaikos en la goleada 5 a 1 sobre el Kairat Almaty, en Kazajistán, por la segunda fecha de la Conference League de la UEFA.

El mendocino hizo un muy buen partido y el conjunto griego consiguió una victoria contundente con goles del ex Boca Vicente Taborda, el nigeriano Cyriel Dessers (2), el zambiano Kings Kangwa y el suizo Elmin Rastoder.

Andino y Taborda, la dupla argentina del Panathinaikos.

Andino y Taborda, la dupla argentina del Panathinaikos.

Los helénicos, dirigidos por el danés Jacob Neestrup, tienen 6 puntos en dos partidos y forman parte del lote de 8 punteros de la Conference League, la tercera competencia en importancia del fútbol europeo.

Las posiciones de la Conference League

Dura derrota del Getafe

Getafe, sin Zaid Romero que sigue lesionado, perdió 5 a 2 como local ante el Lugano de Suiza y sigue sin conocer la victoria en la Conference League.

Los españoles tienen solo un punto tras completarse dos fechas de su primer participación en un certamen continental

Los resultados de la jornada en la Conference League

  • Kairat Almaty - Panathinaikos 1-5
  • Iberia Tbilisi - Mjällby 1-1
  • Nordsjælland - CSKA Sofia 2-2
  • Estrella Roja - Copenhagen 2-2
  • Jablonec - Brighton 0-0
  • Kauno algiris - Brann 1-4
  • Getafe - Lugano 2-5
  • Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3
  • Pafos - Riga 1-1
  • Trabzonspor - Hearts 2-0
  • Ajax - Atalanta 2-0
  • Aarhus - Egnatia 1-1
  • Monaco - Friburgo 3-0
  • Midtjylland - Truidense 0-1
  • Thun - Hajduk Split 0-1
  • Borac - KuPS Kuopio 2-0
  • Lincoln Red Imps - Twente 1-4
  • Braga - Gent 2-0

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