Santino Andino fue titular y el Panathinaikos goleó para mantenerse puntero en la Conference League

Santino Andino fue uno de los destacados del Panathinaikos en la goleada 5 a 1 sobre el Kairat Almaty, en Kazajistán, por la segunda fecha de la Conference League de la UEFA.
Santino Andino fue uno de los destacados del Panathinaikos en la victoria sobre el Kairat Almaty, en Kazajistán, por la segunda fecha de la Conference League
Santino Andino fue uno de los destacados del Panathinaikos en la goleada 5 a 1 sobre el Kairat Almaty, en Kazajistán, por la segunda fecha de la Conference League de la UEFA.
El mendocino hizo un muy buen partido y el conjunto griego consiguió una victoria contundente con goles del ex Boca Vicente Taborda, el nigeriano Cyriel Dessers (2), el zambiano Kings Kangwa y el suizo Elmin Rastoder.
Los helénicos, dirigidos por el danés Jacob Neestrup, tienen 6 puntos en dos partidos y forman parte del lote de 8 punteros de la Conference League, la tercera competencia en importancia del fútbol europeo.
Las posiciones de la Conference League
Getafe, sin Zaid Romero que sigue lesionado, perdió 5 a 2 como local ante el Lugano de Suiza y sigue sin conocer la victoria en la Conference League.
Los españoles tienen solo un punto tras completarse dos fechas de su primer participación en un certamen continental