Santino Andino fue titular y el Panathinaikos goleó para mantenerse puntero en la Conference League

El mendocino hizo un muy buen partido y el conjunto griego consiguió una victoria contundente con goles del ex Boca Vicente Taborda, el nigeriano Cyriel Dessers (2), el zambiano Kings Kangwa y el suizo Elmin Rastoder.

Andino y Taborda, la dupla argentina del Panathinaikos.

Los helénicos, dirigidos por el danés Jacob Neestrup, tienen 6 puntos en dos partidos y forman parte del lote de 8 punteros de la Conference League, la tercera competencia en importancia del fútbol europeo.