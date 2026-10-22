Gimnasia y Esgrima juega con Platense en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones

A solo 3 fechas del final el Lobo ubica 7mo en la tabla de posiciones de la Zona A con 20 puntos y está en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Para recibir a Platense, Franco sufre la baja de Fermín Antonini quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría Nahuel Barboza y el resto del equipo sería el mismo que perdió con Vélez.

Así llega Platense, el equipo de Martín Palermo

Platense llega golpeado tras perder frente a Lanús (1-0) en Vicente López, resultado que deja al equipo conducido por Martín Palermo en la 13ra posición con 11 puntos.

El Calamar, que está en semifinales de la Copa Argentina, se entrenó este jueves en el estadio de Godoy Cruz, el club en el que Palermo se inició como DT.

Martín Palermo, el ex DT de Godoy Cruz vuelve a Mendoza como conductor de Platense.

El último partido entre Gimnasia y Esgrima y Platense en Mendoza

Gimnasia y Esgrima y Platense jugaron en Mendoza en el Nacional 1983 e igualaron 1 a 1. Fue el 20 de marzo de aquel año, en el Malvinas, abrió la cuenta el Chavo Anzarda para el visitante e igualó Raúl Coqui Muñoz.

En el Torneo Apertura empataron 1 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López con tantos del ex River Tomás Nasif para el Calamar y Facundo Lencioni igualó el encuentro para el Lobo.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Nahuel Barboza, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.