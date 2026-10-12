Los hinchas de Gimnasia y Esgrima regresaron al Víctor Legrotaglie tras 22 días

Se cumplió un año del ascenso de Gimnasia y Esgrima

Se cumplió el pasado domingo 11 de octubre un año de la consagración de Gimnasia y Esgrima, que fue campeón de la Primera Nacional 2025 al vencer por penales a Deportivo Madryn. Empató 1-1 en el tiempo regular en la cancha de Platense y logró el ascenso.

El club difundió varias imágenes y videos de ese día histórico del ascenso que logró bajo la conducción de Ariel Broggi. Hay varios de esos jugadores en el plantel actual.

Santiago Solari volvió al estadio de Gimnasia y Esgrima

El delantero de Newell's Santiago Solari no pasó desapercibido para los hinchas de Gimnasia y Esgrima. El jugador, que estuvo en el Mensana en el 2022, recibió muchas muestras de afecto.

Los hinchas del Lobo mostraron su algarabía en el Legrotaglie.

Por la 22ª fecha de la Primera Nacional de ese año, Gimnasia y Esgrima venció a Independiente Rivadavia por 2 a 0, el segundo tanto fue de Solari, y los hinchas no lo olvidan.

La recta final del Lobo en el Torneo Clausura

Por la fecha 13, Gimnasia y Esgrima jugará contra Vélez en Liniers, el próximo sábado 17 de octubre a las 20 y en la 14ª jornada el Lobo será local con Platense, luego visitará a Lanús por la fecha 15 y, en el cierre de la fase regular, recibirá a Independiente Rivadavia.

Los fanas de Gimnasia y Esgrima la hacen el aguante a su equipo.

Los partidos que le quedan a Gimnasia y Esgrima en el Clausura: